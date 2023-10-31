В списке четыре поколения Galaxy S, почти все Fold и Flip и несколько среднебюджетных моделей.

Корпорация Samsung опубликовала официальный список смартфонов, которые в ближайшее время получат обновление до оболочки One UI 6 на базе Android 14. Разумеется, сперва начнут с более дорогих устройств.

Так, например, в числе первых обновление получат аппараты относящиеся к флагманским линейкам прошлых лет – речь о сериях S20, S21, S22 и S23. Кроме того, не забыли обновить и складные устройства из серий Fold и Flip.

В список совместимых с One UI 6 моделей вошли:

Samsung Galaxy S:

серия Samsung Galaxy S23;

серия Samsung Galaxy S22;

серия Samsung Galaxy S21;

серия Samsung Galaxy S20.

Линейки Fold и Flip

Samsung Galaxy Z Fold 5;

Samsung Galaxy Z Fold 4;

Samsung Galaxy Z Fold 3;

Samsung Galaxy Z Fold 2;

Samsung Galaxy Z Flip 5;

Samsung Galaxy Z Flip 4;

Samsung Galaxy Z Flip 3;

Samsung Galaxy Z Flip 5G;

Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Note:

серия Samsung Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy A:

Samsung Galaxy A54;

Samsung Galaxy A53;

Samsung Galaxy A34;

Samsung Galaxy A33.

Пока что официально подтверждено, что актуальную версию операционки получат почти 30 моделей смартфонов. Но финальный перечень совместимых устройств наверняка окажется еще длиннее. Известно, что под ее управлением будут работать флагманы следующего поколения из линейки Samsung Galaxy S24. Их представят в январе 2024 года.

Напомним, обновление для серии смартфонов Galaxy S23 уже распространяется среди пользователей. Проверить наличие One UI 6.0 можно вручную в разделе "Настройки" → "Обновление ПО" → "Загрузка и установка".

Что нового в One UI 6.0

Вместе с основными фишками Android 14 в One UI 6.0 добавили обновленную панель быстрых настроек с упрощенным доступом к регуляторам, новенький шрифт и дизайн эмодзи по умолчанию, прокачали виджет с погодой, а также упростили процесс переноса данных с других Android-смартфонов.

Также пользователей ждет множество улучшений для "Камеры". Например, функция под названием AI Image Clipping позволит вырезать определенные объекты из фото и превратить их в наклейки, которые можно разместить на других фотографиях. Samsung также обновила приложение Galaxy Enhance-X, которое существенно улучшает фото при помощи искусственного интеллекта.

Другие смартфоны на Android обновятся до своей актуальной операционки до конца года. К примеру, в декабре устройства Xiaomi начнут получать HyperOS, которая пришла на замену оболочки MIUI.

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