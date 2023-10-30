Обладатели гаджетов серии Galaxy S23 будут рады.

Смартфоны Google Pixel получили Android 14 еще в начале октября. Теперь Samsing начала кампанию по постепенному развертыванию обновленной One UI для своих устройств.

В числе первых актуальную версию операционки получили владельцы смартфонов Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Проверить наличие One UI 6.0 можно вручную в разделе "Настройки" → "Обновление ПО" → "Загрузка и установка".

В ближайшие недели (а в случае с бюджетными моделями – месяцы) One UI 6.0 доберется и до множества других смартфонов бренда. Кроме того, под ее управлением будут работать флагманы следующего поколения из линейки Samsung Galaxy S24. Их представят в январе 2024 года.

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Вместе с основными фишками "Android" в One UI 6.0 добавили обновленную панель быстрых настроек с упрощенным доступом к регуляторам, новенький шрифт и дизайн эмодзи по умолчанию, прокачали виджет с погодой, а также упростили процесс переноса данных с других Android-смартфонов.

Также пользователей ждет множество улучшений для приложения "Камера" и других предустановленных сервисов, ради которых можно обновиться.

Другие смартфоны на Android обновятся до своей актуальной операционки до конца года. К примеру, в декабре устройства Xiaomi начнут получать HyperOS, которая пришла на замену оболочки MIUI.

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