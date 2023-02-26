Аккумулятор можно самостоятельно поменять за пять минут, а замена дисплея займет порядка 20 минут.

Финская компания Nokia представила смартфон созданный в партнерстве с iFixit. Чинить Nokia G22 будет легче, чем другие смартфоны. Более того, это можно будет сделать дома самостоятельно.

Так, аккумулятор Nokia G22 можно самостоятельно поменять за 5 минут, а замена дисплея займет порядка 20 минут. На других моделях производителя аналогичный процесс занял бы около полутора часов, сообщает портал GSMArena.

Официальные запчасти для Nokia G22 можно будет заказать с сайта iFixit вместе со всем необходимым для ремонта, и собственноручно поменять ее. Их стоимость будет составлять от 19 до 45 фунтов стерлингов (~900–2000 грн).

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В плане характеристик Nokia G22 – обычный бюджетник:

Экран: 6,52-дюймовый, HD-дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Процессор: Unisoc T606.

Память: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ,

Батарея: 5050 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт.

Камера: тройная (50+2+2 Мп), "фронталка" – 8 Мп.

Также есть сканер отпечатков пальцев и защита от влаги и пыли по стандарту IP52. Производитель обещает поддержку запчастями в течение 5 лет и два года обновлений Android (три года патчей безопасности).

Nokia G22 поступит в продажу 8 марта в Великобритании по цене 150 фунтов стерлингов (~6500 грн).

Ранее специалисты компании iFixit разобрали новый iPhone 14 и подтвердили, что младшие модели линейки снабдили съемной задней панелью – это заметно упрощает их ремонт. По их словам, "это самый ремонтопригодный айфон" со времен iPhone 7.

А вот iPhone 14 Pro и 14 Pro Max подкачали – у них сохранился старый внутренний дизайн, поэтому данная ремонтопригодность являются "фишкой" стандартных моделей.

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