Если вы уверены, что вся информация хорошо спрятана и пароль не требуется, эта инструкция поможет настроить быстрый вход в систему без нее.

Пароль на ноутбуке или ПК может понадобиться по многим причинам. Это достаточно актуальная функция, которая позволяет надежно защитить данные от злоумышленников.

Однако, если вы уверены, что вся информация хорошо спрятана и пароль не требуется, его можно легко отключить, не тратя каждый раз время на лишние действия.

Как убрать пароль при входе в систему

В первую очередь необходимо узнать какая учетная запись вами используется. Тут возможны два варианта: онлайн профиль Microsoft и локальная учетная запись.

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Поэтому, перед тем как убрать с ноутбука пароль необходимо перейти в меню "Пуск", затем выбрать "Параметры" и "Учетные записи". Если используется онлайн – профиль в окне будет указан ваш email. В противном случае будет соответствующая надпись под профилем – "Локальная учетная запись".

Как отключить пароль при входе в локальную учетную запись

Для этого необходимо в уже включенном компьютере перейти в меню "Пуск", → раздел "Параметры", → "Учетные записи". Тут выбираем "Варианты входа" → "Пароль" → "Изменить".

Если используется пин-код или графический ключ, необходимо повторить, то же самое с выбранным способом защиты, а потом перейти к меню "Пароль" → "Изменить".

После этого в появившемся окне вводим текущий пароль в соответствующее поле, а поля с новым паролем оставляем пустыми. Сохраняем настройки – пароль должен сбросится. По такому же алгоритму можно установить пароль обратно.

Способ не зависит от того, какой техникой вы пользуетесь, поэтому алгоритм как отключить пароль при входе будет идентичен как для ноутбуков, так и персональных компьютеров.

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