Сегодня мессенджер Telegram является, пожалуй, самым популярным сервисом среди украинских пользователей. Однако, это далеко не самый безопасный ресурс для общения.
Поскольку мессенджер хранит все переписки в "облаке" и подгружает всю историю, если вы, например, залогинетесь с нового устройства, злоумышленникам достаточно иметь доступ к коду верификации для получения доступа ко всему архиву сообщений пользователя – а среди них может быть личная и конфиденциальная информация.
Однако есть два простых способа защитить свой аккаунт и переписки в телеграме:
- Установить двухфакторную аутентификацию, которая будет дополнительно требовать ввести пароль при попытке авторизации. Это делается через "Настройки" в разделе "Конфиденциальность".
Придумайте пароль для защиты аккаунта, который будет запрашиваться всякий раз, когда вы зайдете в Telegram с нового устройства. Рекомендуется, чтобы он состоял из минимума шести знаков, включая заглавные и строчные буквы.
Теперь без этого пароля авторизоваться в вашем аккаунте будет невозможно.
Проверьте устройства, на которых есть доступ к аккаунту
Это можно сделать в мобильной или веб-версии Telegram в разделе "Настройки" → "Устройства" (или "Конфиденциальность" → "Активные сеансы").
Если вы заметили подозрительные сеансы, завершите их. Как правило, они характеризуются входом с другого города или даже страны.
Также не будет лишним сделать номер телефона видимым только для ваших контактов. В "Настройках" зайдите в раздел "Конфиденциальность" и поставьте отметку напротив пункта "Мои контакты". Также можно полностью скрыть свой номер телефона, в том числе и от тех, кто уже внес вас в список контактов.
Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины
В июне этого года в мессенджере появилась платная версия. Премиум-пользователи получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, доп. стикеры и реакции, возможность расшифровки войсов в текст и смены дефолтной иконки приложения на эксклюзивные.
Ранее в этом месяце Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины более чем вдвое. Прежде услуга стоила $5,99 в месяц, а теперь – $2,99.
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