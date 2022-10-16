Они помогут избежать утечки личных данных и обезопасят ваш профиль от взлома.

Сегодня мессенджер Telegram является, пожалуй, самым популярным сервисом среди украинских пользователей. Однако, это далеко не самый безопасный ресурс для общения.

Поскольку мессенджер хранит все переписки в "облаке" и подгружает всю историю, если вы, например, залогинетесь с нового устройства, злоумышленникам достаточно иметь доступ к коду верификации для получения доступа ко всему архиву сообщений пользователя – а среди них может быть личная и конфиденциальная информация.

Однако есть два простых способа защитить свой аккаунт и переписки в телеграме:

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Установить двухфакторную аутентификацию, которая будет дополнительно требовать ввести пароль при попытке авторизации. Это делается через "Настройки" в разделе "Конфиденциальность".

Придумайте пароль для защиты аккаунта, который будет запрашиваться всякий раз, когда вы зайдете в Telegram с нового устройства. Рекомендуется, чтобы он состоял из минимума шести знаков, включая заглавные и строчные буквы.

Теперь без этого пароля авторизоваться в вашем аккаунте будет невозможно.

Проверьте устройства, на которых есть доступ к аккаунту

Это можно сделать в мобильной или веб-версии Telegram в разделе "Настройки" → "Устройства" (или "Конфиденциальность" → "Активные сеансы").

Если вы заметили подозрительные сеансы, завершите их. Как правило, они характеризуются входом с другого города или даже страны.

Также не будет лишним сделать номер телефона видимым только для ваших контактов. В "Настройках" зайдите в раздел "Конфиденциальность" и поставьте отметку напротив пункта "Мои контакты". Также можно полностью скрыть свой номер телефона, в том числе и от тех, кто уже внес вас в список контактов.

Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины

В июне этого года в мессенджере появилась платная версия. Премиум-пользователи получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, доп. стикеры и реакции, возможность расшифровки войсов в текст и смены дефолтной иконки приложения на эксклюзивные.

Ранее в этом месяце Telegram снизил стоимость подписки Premium для Украины более чем вдвое. Прежде услуга стоила $5,99 в месяц, а теперь – $2,99.

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