Отключение (или включение) этих функций никак не отобразится на работоспособности вашего девайса, зато заметно продлит время работы без подзарядки.

Многие пользователи жалуются, что их смартфоны, которые заряжались утром, с трудом доживают до вечера – эта проблема касается как бюджетных моделей, так и дорогостоящих флагманов. Причем, это не всегда индикатор того, что батарея уже "отжила своё".

УНИАН "полазил" в интернете и собрал в одну заметку четыре самых популярных рекомендаций, как можно быстро улучшить автономность своего гаджета. Скачивать или устанавливать при этом ничего не нужно – все нужные функции уже встроены по умолчанию.

Включаем режим экономии энергии

Звучит очевидно, но многие игнорируют этот режим, даже если заряд батареи смартфона опускается ниже 20%. Он существенно уменьшает количество энергии, потребляемой вашим устройством.

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В то же время на смартфонах Xiaomi, Honor и некоторых других Android есть энергосберегающий режим "Ультра". При его активации, система отключает все ресурсокоемкие процессы, ограничивает фоновую активность, уменьшает яркость экрана, а также автоматически включает темный режим.

Отключаем геолокацию

Большинство приложений на смартфоне используют местоположение, чтобы вам было удобнее ими пользоваться. Однако эта настройка очень сильно разряжает аккумулятор телефона и в конечном итоге сокращает срок его службы.

Чтобы отключить геолокацию на своем смартфоне, просто откройте настройки и найдите раздел "Местоположение" или "Локация". Обычно он расположен в разделе "Личные данные и конфиденциальность". Либо отключите геолокацию для каждого приложения в отдельности.

Активируем темный режим

На Android, как и на iPhone, есть темный режим. Он не только снижает нагрузку на глаза, но и продлевает автономность смартфона.

Однако есть одно замечание – такой лайфхак работает только на смартфонах с OLED-экранами. Поэтому обладателям девайсов с IPS-дисплем темный режим не поможет.

Функция адаптивной зарядки

Эта опция позволит зарядить телефон вовремя и сбережет аккумулятор.

Предположим, вы ставите смартфон на зарядку на всю ночь, выставляете время будильника на 8 утра и ложитесь спать. Система выстроит процесс зарядки таким образом, чтобы аккумулятор восполнял свою емкость медленно и зарядился ровно на 100% за несколько минут до срабатывания будильника.

Поэтому лучше, чтобы она всегда была активированной. На Android эта функция называется "Адаптивная зарядка", а на iOS – "Оптимизированная зарядка".

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как быстро очистить динамик телефона без разборки. На выручку придет специальные приложения, которые "пробивают" посторонние частицы наружу. А займет это 5 минут от силы.

Также рассказывали, как правильно удалить приложение со смартфона. Если делать это неправильно, в системе остаются различные файлы, небольшие документы и прочий "мусор", который только забивает память.

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