Остановить процесс старения аккумулятора смартфона невозможно, однако можно контролировать его состояние. В Applе рассказали как.

Наверное, ни для кого не секрет, что батарея смартфона будет работать лучше, если не допускать полной разрядки девайса до 0% и не доводить уровень аккумулятора до 100%. Но аккумулятор смартфона гораздо комплексней, чем может показаться на первый взгляд.

На днях компания Apple обновила раздел с рекомендациями по правильному обращению с аккумулятором iPhone – так что пренебрегать данными ей рекомендациями однозначно не стоит.

Как продлить жизнь батареи айфона

Первое, о чем нужно знать – это температура эксплуатации. Если раньше в Эппл говорили, что айфон будет адекватно работать при температуре 0-35 градусов Цельсия, то теперь допустимые пределы составили всего от 16 до 22 градусов.

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Особенно важно не перегреть телефон летом – высокая температура может повлиять на химические реакции в аккумуляторе телефона и привести к его быстрому разряду. Это может привести к снижению емкости аккумулятора и ухудшению его производительности со временем.

Во-вторых, устанавливайте все обновления, которые приходят на смартфон, вне зависимости от их масштабов и частоты. Зачастую даже самые мелкие апдейты могут исправить ошибки, связанные с работой аккумулятора. Напротив, бета-версии iOS могут снизить уровень автономности.

В-третьих, снимайте чехол во время зарядки. Apple утверждает, что зарядка Айфона без чехла положительно скажется на продолжительности срока службы аккумуляторного блока. Как правило, особенно сильно "жарят" смартфоны кожаные чехлы и MagSafe Wallet.

Наконец, не забывайте поменять батарею смартфона при потере ее емкости более чем на 20%. Остановить процесс старения аккумулятора невозможно и со временем он так или иначе начнет работать хуже. В лучшем случае старая батарея будет меньше держать и тормозить работу смартфона, в худшем – может загореться.

Эту информацию вы можете узнать в разделе "Аккумулятор" в настройках, где указана максимальная емкость батареи – со временем она снижается.

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