А в смартфонах некоторых производителей, например Xiaomi, эта функция уже встроена по умолчанию, поэтому процесс очистки займет еще меньше времени.

При активном использовании смартфона в динамике неизбежно скапливается пыль и другой "мусор" – это проблема, с которой сталкиваются все. Он скапливается в самых уязвимых отверстиях и портах, из-за чего сильно ухудшается качество звука.

Многие не знают, но для того, чтобы очистить динамик, совсем не обязательно идти к специалистам или "ковыряться" самому. На выручку придут различные приложения для очистки динамика, которые "пробивают" посторонние частицы наружу. А займет это 5 минут от силы.

Самый простой способ почистить динамик смартфона

Звучит неправдоподобно, но бесплатная программа из App Store или Google Play и правда может улучшить качество динамика. Конечно, о 100% эффективности речи не идет, но более 80% – уже неплохой результат.

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Программы, которые нам нужны, можно найти по тегу "speaker cleaner" или аналогичным запросам. Перед вами появится огромный список разнообразных приложений – принцип работы у них один. Они создают повторяющийся звук с определенным диапазоном частот, что способствует отделению и постепенному выталкиванию мусора.

Пожалуй, самым популярным среди юзеров является "Чистый динамик", который может очистить динамик не только от пыли, но и от воды.

Апп обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, с которым легко разобраться без инструкции. Итак:

Перед началом работы обязательно выставьте на телефоне максимальную громкость, а динамик смартфона опустите вниз. Если ваши наушники подключены к девайсу, то их следует отключить.

Зайдите в приложение. Выбрав в меню speker или ear speaker, кликаем на опцию start cleining. После вы сразу услышите своеобразный звук, поэтому не пугайтесь.

Процесс очистки динамика обычно занимает несколько минут. А главное – это и правда работает.

Важно отметить, что эффективность таких приложений может варьироваться в зависимости от состояния динамика и характера его загрязнения. Да, они не всегда могут решить все проблемы с акустикой, но в большинстве случаев они будут полезными.

А если у вас смартфон Xiaomi, то это фича, скорее всего, уже встроена в ОС по умолчанию, поэтому весь процесс делается через настройки без скачивания специальных приложений. Чтобы проверить, поддерживает ли ваш телефон эту функцию, зайдите в настройки и в строке поиска напишите слово динамик.

Выбрав опцию "Очистка динамика", вы сможете практически аналогичным способом быстро очистить динамик.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как очистить память на любом телефоне, не удаляя ничего нужного. Все максимально просто – потребуется интернет и пару минут времени.

Также рассказывали, как правильно удалить приложение со смартфона. Если делать это неправильно, в системе остаются различные файлы, небольшие документы и прочий "мусор", который только забивает память.

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