Функция позволяет блогерам общаться с аудиторией в виде ленты публикаций.

Instagram запускает собственные каналы (Broadcast Channel) – как в Telegram. В них блогеры смогут делиться с подписчиками последними новостями в формате ленты сообщений.

Авторы каналов могут публиковать текстовые сообщения, фото-видео контент, создавать опросы и многое другое. Цукерберг объявил об этой функции, запустив собственный канал вещания, где он планирует делиться новостями о продуктах компании.

При этом, только авторы могут отправлять сообщения, тогда как подписчики могут только выставлять реакции к постам – функции комментариев не предусмотрено. Такой формат напоминает Telegram-каналы, которые работают по подписной модели и представляют собой новостную ленту с элементами блога, что, скорее всего, пытаются сейчас внедрить в Instagram.

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Пока канал могут создать только избранные авторы из США, но в ближайшие месяцы функцией смогут воспользоваться авторы из других стран. В будущем Broadcast Channel появится и в Facebook.

Обновление Instagram: какие функции появились

Ранее в Instagram появилась функция планирования и публикации отложенных постов. Она позволяет планировать посты, фотографии и Reels на 75 дней вперед без использования сторонних программ.

Еще раньше добавили возможность загружать "Истории" длиной до 60 секунд. Раньше пользователи также могли записывать длинные "Истории", но тогда сервис дробил их на 15-секундные фрагменты.

Летом 2022 года в инстаграме также добавили поддержку NFT. В Украине это одна из важных технологий для помощи ВСУ.

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