Разработчики Telegram выпустили первое крупное обновление в этом году. Добавлено десять новых функций, которые уже может попробовать любой пользователь мессенджера.
Самые интересные изменения:
- стикеры и анимированные эмодзи можно сделать фотографией аккаунта, группы или канала;
- новый поиск стикеров и эмодзи по категориям;
- автосохранение полученных медиа – можно выбрать типы чатов, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов
- перевод всего чата, группы или канала в режиме реального времени (только для Premium-подписки);
- вход через Apple и Google ID – без кода из СМС;
- подробная статистика по использованию Wi-Fi и мобильного трафика приложением;
- Premium на 12 месяцев со скидкой 40%.
Новая версия Telegram уже доступна всем пользователям iOS, в Google Play апдейт появится до конца дня.
Напомним, с предыдущим обновлением в Telegram появилась возможность скрывать фотографии под "спойлером" и устанавливать свои аватарки контактам.
Ранее сообщалось, что в Telegram участились "угоны" аккаунтов. По такому поводу УНИАН делился советами, как обезопасить себя и свои переписки.
Также рассказывали, как очистить Telegram от мусора и освободить место на смартфоне. При этом похожим образом можно "очистить" и другие мессенджеры, например WhatsApp.