В мессенджер среди прочего добавили конструктор аватаров и автоматический перевод чатов.

Разработчики Telegram выпустили первое крупное обновление в этом году. Добавлено десять новых функций, которые уже может попробовать любой пользователь мессенджера.

Самые интересные изменения:

стикеры и анимированные эмодзи можно сделать фотографией аккаунта, группы или канала;

новый поиск стикеров и эмодзи по категориям;

автосохранение полученных медиа – можно выбрать типы чатов, а также задать размер и тип сохраняемых медиафайлов

перевод всего чата, группы или канала в режиме реального времени (только для Premium-подписки);

вход через Apple и Google ID – без кода из СМС;

подробная статистика по использованию Wi-Fi и мобильного трафика приложением;

Premium на 12 месяцев со скидкой 40%.

Новая версия Telegram уже доступна всем пользователям iOS, в Google Play апдейт появится до конца дня.

Напомним, с предыдущим обновлением в Telegram появилась возможность скрывать фотографии под "спойлером" и устанавливать свои аватарки контактам.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в Telegram участились "угоны" аккаунтов. По такому поводу УНИАН делился советами, как обезопасить себя и свои переписки.

Также рассказывали, как очистить Telegram от мусора и освободить место на смартфоне. При этом похожим образом можно "очистить" и другие мессенджеры, например WhatsApp.

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