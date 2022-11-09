Функцию запустили через несколько недель тестирования с некоторыми пользователями.

Instagram представил новую функцию встроенного планировщика постов, но только для профессиональных аккаунтов.

Новая функция позволяет планировать посты, фотографии и Reels на 75 дней вперед без использования сторонних программ или Creator Studio от Meta.

Функцию запустили через несколько недель тестирования с некоторыми пользователями. Пока неизвестно, собирается ли Instagram расширить обновления и для других пользователей.

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Как работает функция планирования постов в Instagram

Перевести простой аккаунт на профессиональный могут все пользователи в настройках.

Чтобы поставить таймер, перед опубликованием надо зайти в "Расширенные настройки", выбрать "Запланируйте эту публикацию" и время.

Посмотреть запланированные посты можно, нажав на меню "гамбургер" в правом верхнем углу. Там же можно удалить или перепланировать публикации.

Новшества Instagram: что известно

Ранее в Instagram появилась поддержка NFT. Это одна из важных технологий для помощи Вооруженным Силам. Таким образом в июле украинский NFT-музей войны собрал более 1 млн долларов.

В сентябре Instagram позволили пользователям репостить фото и видео-контент других людей.