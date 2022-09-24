Раньше пользователи также могли записывать длинные "Истории", но тогда сервис дробил их на 15-секундные фрагменты.

В социальной сети Instagram теперь доступна возможность загружать "Истории" длиной до 60 секунд. По всей видимости, это сделано для того, чтобы составить конкуренцию TikTok и другим соцсетям.

До этого компания тестировала ее на ограниченном количестве пользователей, а теперь сделала доступной для всех, сообщает TechCrunch.

Раньше пользователи также могли записывать длинные "Истории", но тогда сервис дробил их на 15-секундные фрагменты – теперь это изменится. По словам издания, нововведение "отчасти стирает разницу" между Stories и короткими видео Reels, поскольку оба формата позволяют выкладывать видео длительностью 60 секунд.

Видео дня

Эти изменения не являются чем-то уникальным и неожиданным – Instagram всеми силами пытается конкурировать с TikTok. Впрочем, это не всегда нравится самим пользователям. Ранее платформа добавила полноэкранную ленту, которая похожа на ту, что представлена в TikTok, но на фоне массовой критики свернула данное обновление.

Чего еще ждать от Instagram в 2022

До конца года в соцсеть добавят возможность репостить фото и видео-контент других людей. Сам принцип работы будет схож со Stories.

Также в скором времени Instagram начнет тестировать функцию, с помощью которой пользователи смогут удалить определенные рекомендуемые публикации из своей ленты, используя ключевые слова, фразы и даже смайлики.

Ранее УНИАН уже писал, что в Instagram появилась поддержка NFT. В Украине это одна из важных технологий для помощи ВСУ – в июле стало известно, что украинский NFT-музей войны собрал более 1 млн долларов.

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