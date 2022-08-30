Поддержка NFT в обеих соцсетях поможет ознакомить с технологией более широкий круг людей.

Американская компания Meta добавила поддержку незаменимых токенов (или NFT) в своих сверхпопулярных соцсетях Facebook и Instagram.

Теперь пользователи смогут публиковать "цифровые предметы коллекционирования", которые они располагают в своих цифровых кошельках, передает Engadget.

Как отмечается, после подключения цифрового кошелька к одному из приложений, пользователи смогут получить доступ к NFT в обеих соцсетях.

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Поддержка NFT в фейсбуке и инстаграме поможет ознакомить с технологией более широкий круг людей, даже несмотря на то, что рынок цифровых токенов резко упал за последние месяцы. Напомним, ранее в январе этого года Twitter представил NFT на платформе в виде шестиугольных изображений профиля.

Почему это важно для Украины и ВСУ

В конце марта 2022 года сообщество NFT-художников вместе с Минцифрой запустило первый в Украине NFT-музей войны.

Его цель – распространить правду о российских военных преступлениях среди мирового диджитал-сообщества и собрать средства на поддержку Украины. Все произведения представлены в цифровом виде NFT-токенов и их каждый может приобрести онлайн.

В июле стало известно, что украинский NFT-музей войны собрал более 1 млн долларов. За эти средства приобрели автомобили на передовую, необходимую технику и амуниции.

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