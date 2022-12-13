Эта версия айфона получит титановую заднюю панель с загнутыми гранями, аналогичной той, которая стоит в Apple Watch Ultra.

Самым дорогим и мощным смартфоном Apple в 2023 году станет iPhone 15 Ultra, который заменит модель Pro Max. Вместе с тем он станет первым "титановым" айфоном, слухи о котором ходят уже несколько лет.

Согласно данным инсайдера LeaksApplePro, с новым названием изменится и подход к этому смартфону. Вслед за этим изменится и цена – новинка будет стоить $1299 без учета налогов и отвязки от оператора.

Следуя этой логике, можно предположить, что полностью укомплектованный iPhone 15 Ultra с объемом памяти 1 ТБ может в конечном итоге будет стоить 1799 долларов (более 66 тыс. грн.), поскольку iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ стоит 1599 долларов.

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Ключевые отличия iPhone 15 Ultra от других моделей

Приставкой Ultra компания Apple хочет еще сильнее выделить премиальность самого продвинутого Айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители. Он получит в два раза больше встроенной памяти, то есть начальная версия получит сразу 256 ГБ. Также у него будет двойная селфи-камера, а на задней панели появится перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

Также ожидается, что эта версия айфона получит титановую заднюю панель с загнутыми гранями, аналогичной той, которая стоит в Apple Watch Ultra. Титан намного прочнее и легче алюминия или стали, о при этом стоит дороже – 35-50 долларов за кг по сравнению с 1-1,5 долларами за кг для нержавеющей стали.

При этом отмечается, что iPhone 15 Ultra выйдет на рынок в единственном серебристом цвете.

А что с обычными iPhone 15 и 15 Pro

Единственная в линейке Pro-модель iPhone 15, как и Ultra, получит более быстрый и энергоэффективный процессор Apple A17 Bionic, увеличенный объем ОЗУ на 8 ГБ и новый дизайн с изогнутыми краями корпуса. Также обе модели полностью лишатся физических кнопок.

Базовые модели iPhone 15 будут представлять собой слегка улучшенные 14-е модели. 60-герцовые дисплеи никуда не денутся, но они таки получат новый интерактивный вырез, появившийся в iPhone 14 Pro. Общим у всех моделей будет разъем USB-C для зарядки.

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