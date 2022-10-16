Уже на днях Apple может показать новые iPad Pro в диагоналях 11 и 12,9 дюйма.

Компания Apple работает над док-станцией для iPad, который превращает планшет в центр умного дома (Smart Display). Похожий аксессуар недавно представила Google.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман в своей воскресной колонке.

Предполагается, что аксессуар позволит управлять устройствами умного дома и совершать звонки через FaceTime в более удобном форм-факторе. Apple уже разработала несколько прототипов данного устройства и представит финальную версию на одной из презентаций в следующем году.

Видео дня

Гурман пишет, что новая док-станция станет флагманским продуктом купертиновцев в категории "умный" дом и позволит им запустить новый раунд конкуренции с Amazon – аналогичные док-станции есть для планшетов Fire.

Также Apple продолжает работу над HomePod с дисплеем. По слухам, он сохранит тот же дизайн, что и оригинальный умный динамик, но будет куда мощнее. Возможно, устройства представят одновременно, чтобы у пользователей был выбор.

Октябрьская презентация Apple: что известно

Ранее считалось, что для презентации новых iPad и Mac пройдет отдельный ивент в конце октября с трансляцией. Но как заявляют многочисленные инсайдеры, Apple отказалась от этой идеи – вместо этого компания просто опубликует пресс-релизы на сайте.

Что касается анонсов, то Apple должна представит обновленные iPad Pro 11" и 12,9" с чипом M2. Новые MacBook Pro покажут позже – скорее всего, в конце ноября.

Также Apple наверняка покажет новую приставку Apple TV с более модернизированным чипом, который обеспечит более высокую производительность в приложениях и играх по сравнению с текущим поколением. При этом сообщается, что новая приставка Apple TV будет стоить меньше предшественницы.

Вас также могут заинтересовать новости: