Кроме очевидных айфонов, также ожидается анонс новой линейки умных часов и второе поколение AirPods Pro.

Ровно через час компания Apple начнет свою самую главную презентацию в году. Гвоздем программы станет свежая линейка iPhone 14, которая впервые с 2017 кардинально обновит свой дизайн.

Кроме очевидных айфонов, также ожидается анонс новой линейки умных часов и второе поколение AirPods Pro. Ну и, само собой, сообщат дату выхода iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, watchOS 9 и tvOS 16.

Скорее всего, на этом сентябрьская презентация Apple и ограничиться. Остальные новинки – планшеты, "маки" и "макбуки" – уже дело октябрьского ивента.

Презентация Apple 2022 - где и когда смотреть

Мероприятие стартует ровно в 20:00 по киевскому времени. Впервые с начала пандемии в 2020-м презентация пройдет в "живом" формате.

Традиционно, посмотреть презентацию можно будет на веб-сайте Apple, на Youtube-канале компании или в приложение Apple TV.

УНИАН будет вести текстовую трансляцию презентации и оперативно сообщит о всех новинках на сайте.

Видеотрансляция презентации Apple: