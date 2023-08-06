Все утечки указывают на то, что iPhone 2023 года станет самым радикально изменившейся внешне айфоном после iPhone 12.

Многочисленные утечки говорят о том, что компания Apple собирается выпустить смартфон с самой узкой рамкой в истории. Так называемые "черные полосы" на экране серии iPhone 15 Pro будут толщиной всего 1.5 мм.

Для сравнения, у нынешнего лидера Xiaomi 13 толщина рамок составляет 1,81 мм. При этом у смартфонов Apple рамка со всех сторон одинаковая, в отличие от Android-флагманов.

Ресурс 9to5Mac показал на рендерах наглядное сравнение уменьшенных рамок новых айфонов в сравнении с прошлыми поколениями. Сделать их тоньше удалось за счет литий-полимерного аккумулятора, который раньше помог обновить дизайн смарт-часов Apple Watch Series 7.

Видео дня

При этом вырез Dynamic Island, впервые появившийся в iPhone 14 Pro, останется прежнего размера. С учетом более тонких рамок он будет выделяться еще больше.

Все утечки указывают на то, что iPhone 2023 года станет самым радикально изменившейся внешне айфоном после iPhone 12. Премиальные iPhone 15 получат также новую настраиваемую кнопку, титановое обрамление и USB-C.

Ранее стало известно, что Apple представит следующую линейку смартфонов iPhone и другие "яблочные" гаджеты 13 сентября. А в октябре пройдет еще один ивент, который будет посвящена новым макам.

Вас также могут заинтересовать новости: