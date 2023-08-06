Рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,55 мм / фото Apple

Многочисленные утечки говорят о том, что компания Apple собирается выпустить смартфон с самой узкой рамкой в истории. Так называемые "черные полосы" на экране серии iPhone 15 Pro будут толщиной всего 1.5 мм.

Для сравнения, у нынешнего лидера Xiaomi 13 толщина рамок составляет 1,81 мм. При этом у смартфонов Apple рамка со всех сторон одинаковая, в отличие от Android-флагманов.

Ресурс 9to5Mac показал на рендерах наглядное сравнение уменьшенных рамок новых айфонов в сравнении с прошлыми поколениями. Сделать их тоньше удалось за счет литий-полимерного аккумулятора, который раньше помог обновить дизайн смарт-часов Apple Watch Series 7.

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iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro / фото 9to5mac
iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max / фото 9to5mac

При этом вырез Dynamic Island, впервые появившийся в iPhone 14 Pro, останется прежнего размера. С учетом более тонких рамок он будет выделяться еще больше.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro vs iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro / фото 9to5mac

Все утечки указывают на то, что iPhone 2023 года станет самым радикально изменившейся внешне айфоном после iPhone 12. Премиальные iPhone 15 получат также новую настраиваемую кнопку, титановое обрамление и USB-C.

Ранее стало известно, что Apple представит следующую линейку смартфонов iPhone и другие "яблочные" гаджеты 13 сентября. А в октябре пройдет еще один ивент, который будет посвящена новым макам.

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