Презентация новых айфонов состоится в сентябре, но в продажу они могут поступить только в октябре или даже позже.

До презентации iPhone 15 остается полтора месяца. Авторитетный инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман подготовил статью о том, что новенького приготовила Apple в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Главное внешнее нововведение – ультратонкие рамки по кругу. Как ожидается, рамка 15 Pro и 15 Pro Max будет шириной всего 1,55 мм – это рекорд среди всех смартфонов. И так будет вплоть до появления Xiaomi 14, которой приписываются 1 мм.

Тонкие рамки появились благодаря новой технологии LIPO, которая почти два года используется в Apple Watch Series 7 и 8. Со временем эта особенность оберется и до планшетов Apple, но пока непонятно, когда именно это произойдет.

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Еще одно заметное нововведение – на смену фирменному Lightning придет универсальный порт USB-C. Однако только у Pro-версий будут повышены скорости передачи данных, причем чуть ли не до USB 4, чего нет ни у каких конкурентов. Младшие модели, iPhone 15 и 15 Plus, останутся с прежней скоростью передачи данных на уровне USB 2.0.

Также в Pro-версиях боковые грани будут сделаны из титана, а не из нержавеющей стали. Материал уже испробован на Apple Watch Ultra – он более устойчив к царапинам и изгибам и заметно легче по сравнению со сталью.

Кроме того, в премиальных iPhone 15 появится новая настраиваемая кнопка вместо переключателя звуковых режимов – он оставался неизменным с выхода первого айфона. На нее можно будет назначить действие по желанию, как это уже возможно в Apple Watch Ultra.

Какие еще фишки приписывают "прошкам"

Задняя стеклянная панель – это заметно упростит их ремонт. Также заднее стекло смартфонов будет менее острым, чем раньше, что сделает удобней обхват.

Pro-линейка получит новенький процессор Apple A17 Bionic, который "заметно быстрее" А16. Также можно ожидать и лучшую энергоэффективность.

Обновят и камеры. Их объективы получат новые линзы, что хорошо сыграет на качестве снимков, а самый топовый 15 Pro Max обзаведется перископическим телеобъективом с зумом 5X или 6X.

Также все слухи и утечки указывают на повышении стоимости iPhone 15. В частности, модели Pro могут подорожать на 100-200 долларов. Последнее такое кардинальное изменение цен было в 2017-м, когда был представлен iPhone X за $999.

Что касается iPhone 15 и 15 Plus, то эти телефоны будут похожи на текущие модели, но получат значительные улучшения камеры и чип A16 из линейки iPhone 14 Pro. Они также заменят текущий разъем Lightning на USB-C, а вместо привычной "моноброви" получат новый вырез под названием Dynamic Island.

Презентация новых айфонов состоится в сентябре. По слухам, в продажу они поступят на несколько недель позже или дальше больше.

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