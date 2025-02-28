Новинки будут конкурировать с RTX 5070 и RTX 5070 Ti соответственно / фото AMD

AMD представила видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на архитектуре RDNA 4. И хотя характеристики новинок были известны заранее, компания удивила ценами: новинки оказались дешевле, чем ожидалось.

4K-гейминг по цене 1440p – так в AMD позиционируют свои новые видеокарты. У Radeon 9070 16 ГБ памяти GDDR6 за 549 долларов (~22 800 грн). У 9070 XT тоже 16 гигабайт, но больше вычислительных блоков и ИИ-ускорителей за 599 долларов (~24 800 грн).

Характеристики Radeon RX 9070 XT

  • 64 вычислительных блока.
  • 4096 ядер.
  • 64 блока трассировки лучей.
  • 128 ИИ-ускорителей.
  • Частота до 2.97 ГГц.
  • 64 МБ кэша Infinity 3-го поколения. 
  • 16 гигабайт памяти GDDR6.
  • TDP 304 Вт.

Характеристики Radeon RX 9070

  • 56 вычислительных блоков.
  • 3584 ядер.
  • 56 блоков трассировки лучей.
  • 112 ИИ-ускорителей.
  • Частота до 2.52 ГГц.
  • 16 гигабайт памяти GDDR6.
  • TDP 220 Вт.

По оценке AMD, Radeon RX 9070 XT в среднем уступает GeForce RTX 5070 Ti в игровой производительности лишь на 2%. Если карту немного разогнать, то она сможет обогнать решение Nvidia. Речь о чистой производительности, без использования апскейлов и генераторов.

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При этом Radeon RX 9070 XT на $150 дешевле RTX 5070 Ti и на $50 дороже базовой RTX 5070. Radeon RX 9070 по цене идентична GeForce RTX 5070.

В то же время Radeon RX 9070 XT в среднем на 42% быстрее, чем Radeon RX 7900 GRE в разрешении 4K, а Radeon RX 9070 – на 21% быстрее. 

Фото AMD 28 февраля 2025
Фото AMD 28 февраля 2025
Фото AMD 28 февраля 2025
Фото AMD 28 февраля 2025
Фото AMD 28 февраля 2025
Фото AMD 28 февраля 2025

Вместе с этим AMD представила FSR 4, которая будет работать только на новых карточках. На старте следующую итерацию технологии апскейлера будут поддерживать 30 играх, а в течение этого года – в 75. О поддержке в Radeon RX 7000 ничего не говорят.

Фото FSR 4 28 февраля 2025
Фото FSR 4 28 февраля 2025
Фото FSR 4 28 февраля 2025
Фото FSR 4 28 февраля 2025

Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 поступят в продажу 6 марта. Всего за день, 5 марта, стартуют продажи GeForce RTX 5070. Ti-версия уже присутствует на рынке, но по РРЦ в $799 ее не найти.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD становятся все популярнее.

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