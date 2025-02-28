AMD представила видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на архитектуре RDNA 4. И хотя характеристики новинок были известны заранее, компания удивила ценами: новинки оказались дешевле, чем ожидалось.
4K-гейминг по цене 1440p – так в AMD позиционируют свои новые видеокарты. У Radeon 9070 16 ГБ памяти GDDR6 за 549 долларов (~22 800 грн). У 9070 XT тоже 16 гигабайт, но больше вычислительных блоков и ИИ-ускорителей за 599 долларов (~24 800 грн).
Характеристики Radeon RX 9070 XT
- 64 вычислительных блока.
- 4096 ядер.
- 64 блока трассировки лучей.
- 128 ИИ-ускорителей.
- Частота до 2.97 ГГц.
- 64 МБ кэша Infinity 3-го поколения.
- 16 гигабайт памяти GDDR6.
- TDP 304 Вт.
Характеристики Radeon RX 9070
- 56 вычислительных блоков.
- 3584 ядер.
- 56 блоков трассировки лучей.
- 112 ИИ-ускорителей.
- Частота до 2.52 ГГц.
- 16 гигабайт памяти GDDR6.
- TDP 220 Вт.
По оценке AMD, Radeon RX 9070 XT в среднем уступает GeForce RTX 5070 Ti в игровой производительности лишь на 2%. Если карту немного разогнать, то она сможет обогнать решение Nvidia. Речь о чистой производительности, без использования апскейлов и генераторов.
При этом Radeon RX 9070 XT на $150 дешевле RTX 5070 Ti и на $50 дороже базовой RTX 5070. Radeon RX 9070 по цене идентична GeForce RTX 5070.
В то же время Radeon RX 9070 XT в среднем на 42% быстрее, чем Radeon RX 7900 GRE в разрешении 4K, а Radeon RX 9070 – на 21% быстрее.
Вместе с этим AMD представила FSR 4, которая будет работать только на новых карточках. На старте следующую итерацию технологии апскейлера будут поддерживать 30 играх, а в течение этого года – в 75. О поддержке в Radeon RX 7000 ничего не говорят.
Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 поступят в продажу 6 марта. Всего за день, 5 марта, стартуют продажи GeForce RTX 5070. Ti-версия уже присутствует на рынке, но по РРЦ в $799 ее не найти.
Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD становятся все популярнее.