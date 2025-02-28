Новинки будут конкурировать с RTX 5070 и 5070 Ti.

AMD представила видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на архитектуре RDNA 4. И хотя характеристики новинок были известны заранее, компания удивила ценами: новинки оказались дешевле, чем ожидалось.

4K-гейминг по цене 1440p – так в AMD позиционируют свои новые видеокарты. У Radeon 9070 16 ГБ памяти GDDR6 за 549 долларов (~22 800 грн). У 9070 XT тоже 16 гигабайт, но больше вычислительных блоков и ИИ-ускорителей за 599 долларов (~24 800 грн).

Характеристики Radeon RX 9070 XT

64 вычислительных блока.

4096 ядер.

64 блока трассировки лучей.

128 ИИ-ускорителей.

Частота до 2.97 ГГц.

64 МБ кэша Infinity 3-го поколения.

16 гигабайт памяти GDDR6.

TDP 304 Вт.

Характеристики Radeon RX 9070

56 вычислительных блоков.

3584 ядер.

56 блоков трассировки лучей.

112 ИИ-ускорителей.

Частота до 2.52 ГГц.

16 гигабайт памяти GDDR6.

TDP 220 Вт.

По оценке AMD, Radeon RX 9070 XT в среднем уступает GeForce RTX 5070 Ti в игровой производительности лишь на 2%. Если карту немного разогнать, то она сможет обогнать решение Nvidia. Речь о чистой производительности, без использования апскейлов и генераторов.

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При этом Radeon RX 9070 XT на $150 дешевле RTX 5070 Ti и на $50 дороже базовой RTX 5070. Radeon RX 9070 по цене идентична GeForce RTX 5070.

В то же время Radeon RX 9070 XT в среднем на 42% быстрее, чем Radeon RX 7900 GRE в разрешении 4K, а Radeon RX 9070 – на 21% быстрее.

Вместе с этим AMD представила FSR 4, которая будет работать только на новых карточках. На старте следующую итерацию технологии апскейлера будут поддерживать 30 играх, а в течение этого года – в 75. О поддержке в Radeon RX 7000 ничего не говорят.

Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 поступят в продажу 6 марта. Всего за день, 5 марта, стартуют продажи GeForce RTX 5070. Ti-версия уже присутствует на рынке, но по РРЦ в $799 ее не найти.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD становятся все популярнее.

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