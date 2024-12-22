Лучшим вариантом из сегмента доступных GPU специалисты назвали недавно выпущенную Intel Arc B580 с 12 ГБ видеопамяти.

Авторы популярного YouTube-канала про технику Hardware Unboxed выпустили новое видео, в котором подвели итоги 2024 года, назвав лучшие видеокарты на рынке.

В подборку попали карточки всех ценовых категорий: от бюджетных решений до флагманов. Если вы не следите активно за рынком GPU, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

Лучшие бюджетные видеокарты

Лучшим вариантом из сегмента доступных GPU специалисты Hardware Unboxed считают недавно выпущенную Intel Arc B580 с 12 ГБ видеопамяти. Она "кладет на лопатки" как Radeon RX 7600, так и RTX 4060, при этом обе карты дороже и предлагают лишь 8 ГБ VRAM.

Пока что видеокарту сложно достать, так как первую партию раскупили за один день, но если производитель наладит поставки, B580 станет лучшим вариантом для недорогих геймерских ПК. Если ждать не хочется, то в Hardware Unboxed рекомендуют Radeon RX 7600.

Видеокарты среднего уровня

В сегмент 400–500 долларов идеально вписывается Radeon RX 7700 XT. В играх она показывает себя на уровне RTX 3070 Ti и RX 6800. Видеокарта подойдет для 1080p и 2К-гейминга. Если хочется посмотреть, как выглядит трассировка лучей, лучше выбрать RTX 4070, хоть она и дороже.

В субфлагманском сегменте (500–700 долларов) выбора три. Radeon RX 7900 для тех, кому нужна максимальная производительности, RTX 4070 Super для игр с трассировкой лучей, а Radeon RX 7900 GRE назвали лучшим вариантом для тех, кто хочет сэкономить, сильно не потеряв в производительности.

Флагманские видеокарты

Если бюджет позволяет, то GeForce RTX 4070 Ti Super и Radeon RX 7900 XTX удовлетворит все ваши игровые потребности.

Однако специалисты предупредили, что в начале следующего года будут представлены видеокарты NVIDIA RTX 50 и AMD Radeon RX 8000, поэтому, возможно, стоит подождать новых релизов, если есть такая возможность.

Ранее стало известно, чтоNvidia RTX 5090 не будет первой видеокартой новой линейки. Новый флагман появится на прилавках магазинов через несколько недель после RTX 5080. Это случится в середине январе.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров планеты в 2024 году. Самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060, а некогда лидер GTX 1060 впервые вылетел из топ-10.

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