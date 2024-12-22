Новый флагман появится на прилавках магазинов через несколько недель после RTX 5080.

Издание Wccftech сообщает, что видеокарта GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7 станет первой в новой линейке Blackwell, которая выйдет на рынок. Это случится в середине январе, вскоре после презентации компании на CES 2025.

За ней последует флагманская RTX 5090. В качестве ориентировочных сроков ее релиза называют период с конца января до середины февраля следующего года. Ожидается, что видеокарта получит рекордное количество видеопамяти – 32 ГБ. У RTX 4090 было 24 ГБ.

Решение Nvidia сначала выпустить RTX 5080 объясняется тем, что компания хочет избежать повторения ситуации с провальным запуском предтопового 3D-ускорителя линейки Ada Lovelace. Тогда первой картой новой серии стала RTX 4090, предложившая солидный скачок производительности в сравнении с RTX 3090. А вот выпущенная следом за ней 4080 отошла на второй план из-за своего более низкого ценностного предложения.

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Модели RTX 5070 и RTX 5070 Ti будут следующими в очереди для розничного запуска, но точных данных пока нет. Впрочем, недавно были слухи, что даже RTX 5060 может появиться в марте, так что Nvidia в этот раз, возможно, очень быстро выведет всю линейку целиком.

По данным Wccftech, модель GeForce RTX 5070 Ti будет самой интересной видеокартой нового поколения с 16 ГБ видеопамяти и 256-битной шиной. У нынешней RTX 4070 Ti шина 192 бита, а памяти 12 гигабайт. Пропускная способность памяти у новинки будет почти в два раза выше.

Примерно в это время AMD, середине января, представит свои видеокарты нового поколения RDNA 4 (Radeon 8000), но конкурентов GeForce RTX 5090 среди них не будет. Intel выпустила новое поколение видеокарт еще в начале декабря.

Свежий опрос Steam показал, что на каком ПК играет большинство геймеров планеты в 2024 году. Самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060, а некогда лидер GTX 1060 впервые вылетел из топ-10.

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