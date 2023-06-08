Обновление доступно для Windows, macOS и Linux.

Команда Google выпустила экстренный патч для настольной версии Chrome, который устраняет опасную и уже используемую уязвимость. И рекомендует установить его побыстрее, не дожидаясь автоматического апдейта.

По данным экспертов Bleeping Computer, опасность уязвимости CVE-2023-3079 оценена как высокая. Уточняется, что она позволяет удаленно получить доступ к чужому компьютеру через специально созданную HTML-страницу. Google не раскрывает технические детали, чтобы минимизировать риски.

Отмечается, что это уже третья подобная уязвимость, обнаруженная и исправленная Google с начала 2023 года, и вторая, связанная с движком Chrome JavaScript V8.

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Обновление Chrome 114.0.5735.106 распространится среди всех пользователей в течение нескольких недель. Однако в компании рекомендуют не ждать автоматического апдейта и в любое удобное время обновиться вручную. Для этого нужно зайти в меню Chrome, открыть там "Справку" и перейти в раздел "О браузере Chrome".

К слову, пользователям Edge, Brave и других браузеров, работающих на движке Chromium, также советуют проверить обновления программы.

Ранее УНИАН сообщал, что Google вскоре начнет удалять старые аккаунты пользователей, которые были неактивны в течение двух лет. Под нож попадут и все накопленные такими аккаунтами данные на "Диске", YouTube и в "Google Фото".

А в одной из предыдущих заметок мы рассказывали, как улучшить свой Chrome – нужно активировать всего две настройки. Первая освобождает память, делая браузер более шустрым, тогда как вторая позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

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