Google удалил из магазина Chrome почти два десятка расширений / ua.depositphotos.com

Компания Google удалила из магазина Chrome почти два десятка вредоносных расширений – их успели установить 75 млн раз. Все они, в том или ином виде, изменяли результат поиска, распространяли спам или вставляли нежелательную рекламу

Как пишет профильный портал Bleeping Computer, все началось с подозрительного поведения расширения PDF Toolbox – эксперты обратили внимание, что оно зачем-то запрашивает постоянный доступ ко всем вкладкам в браузере. Оказалось, что дополнение содержит троян и встраивает на веб-страницы собственные Java-скрипты.

Впоследствии был обнаружен точно такой же вредоносный код еще в 17 расширениях из онлайн-магазина Chrome. Среди них:

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  • Autoskip for YouTube
  • Crystal Ad Block
  • Brisk VPN
  • Clipboard Helper
  • Maxi Refresher
  • Quick Translation
  • Easyview Reader view
  • Zoom Plus
  • Base Image Downloader
  • Clickish fun cursors
  • Maximum Color Changer for Youtube
  • Readl Reader mode
  • Image download center
  • Font Customizer
  • Easy Undo Closed Tabs
  • OneCleaner
  • Repeat button.

В Google уже подтвердили, что указанные расширения уже были удалены из магазина Chrome Web Store. Хотя расширения больше не доступны для скачивания в магазине, пользователи по-прежнему подвергают себя риску, пока они не удалят их со своих ПК вручную.

При этом, не исключено, что список неполон – он состоит из тех расширений с вредоносным кодом, которые экспертам удалось обнаружить в подборке из 1000 расширений в магазине. 

Autoskip for YouTube до момента удаления имел 9 млн активных пользователей

Ранее УНИАН сообщал, что Google вскоре начнет удалять старые аккаунты пользователей, которые были неактивны в течение двух лет. Под нож попадут и все накопленные такими аккаунтами данные на "Диске", YouTube и в "Google Фото".

Также мы делились лайфхаком, как в пару кликов улучшить свой Chrome – нужно активировать всего две настройки. Первая освобождает память, делая браузер более шустрым, тогда как вторая позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

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