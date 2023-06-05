Среди самых популярных из них – Autoskip for YouTube, Soundboost и Crystal Adblock.

Компания Google удалила из магазина Chrome почти два десятка вредоносных расширений – их успели установить 75 млн раз. Все они, в том или ином виде, изменяли результат поиска, распространяли спам или вставляли нежелательную рекламу

Как пишет профильный портал Bleeping Computer, все началось с подозрительного поведения расширения PDF Toolbox – эксперты обратили внимание, что оно зачем-то запрашивает постоянный доступ ко всем вкладкам в браузере. Оказалось, что дополнение содержит троян и встраивает на веб-страницы собственные Java-скрипты.

Впоследствии был обнаружен точно такой же вредоносный код еще в 17 расширениях из онлайн-магазина Chrome. Среди них:

Видео дня

Autoskip for YouTube

Crystal Ad Block

Brisk VPN

Clipboard Helper

Maxi Refresher

Quick Translation

Easyview Reader view

Zoom Plus

Base Image Downloader

Clickish fun cursors

Maximum Color Changer for Youtube

Readl Reader mode

Image download center

Font Customizer

Easy Undo Closed Tabs

OneCleaner

Repeat button.

В Google уже подтвердили, что указанные расширения уже были удалены из магазина Chrome Web Store. Хотя расширения больше не доступны для скачивания в магазине, пользователи по-прежнему подвергают себя риску, пока они не удалят их со своих ПК вручную.

При этом, не исключено, что список неполон – он состоит из тех расширений с вредоносным кодом, которые экспертам удалось обнаружить в подборке из 1000 расширений в магазине.

Ранее УНИАН сообщал, что Google вскоре начнет удалять старые аккаунты пользователей, которые были неактивны в течение двух лет. Под нож попадут и все накопленные такими аккаунтами данные на "Диске", YouTube и в "Google Фото".

Также мы делились лайфхаком, как в пару кликов улучшить свой Chrome – нужно активировать всего две настройки. Первая освобождает память, делая браузер более шустрым, тогда как вторая позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

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