Компания Google удалила из магазина Chrome почти два десятка вредоносных расширений – их успели установить 75 млн раз. Все они, в том или ином виде, изменяли результат поиска, распространяли спам или вставляли нежелательную рекламу
Как пишет профильный портал Bleeping Computer, все началось с подозрительного поведения расширения PDF Toolbox – эксперты обратили внимание, что оно зачем-то запрашивает постоянный доступ ко всем вкладкам в браузере. Оказалось, что дополнение содержит троян и встраивает на веб-страницы собственные Java-скрипты.
Впоследствии был обнаружен точно такой же вредоносный код еще в 17 расширениях из онлайн-магазина Chrome. Среди них:
- Autoskip for YouTube
- Crystal Ad Block
- Brisk VPN
- Clipboard Helper
- Maxi Refresher
- Quick Translation
- Easyview Reader view
- Zoom Plus
- Base Image Downloader
- Clickish fun cursors
- Maximum Color Changer for Youtube
- Readl Reader mode
- Image download center
- Font Customizer
- Easy Undo Closed Tabs
- OneCleaner
- Repeat button.
В Google уже подтвердили, что указанные расширения уже были удалены из магазина Chrome Web Store. Хотя расширения больше не доступны для скачивания в магазине, пользователи по-прежнему подвергают себя риску, пока они не удалят их со своих ПК вручную.
При этом, не исключено, что список неполон – он состоит из тех расширений с вредоносным кодом, которые экспертам удалось обнаружить в подборке из 1000 расширений в магазине.
Ранее УНИАН сообщал, что Google вскоре начнет удалять старые аккаунты пользователей, которые были неактивны в течение двух лет. Под нож попадут и все накопленные такими аккаунтами данные на "Диске", YouTube и в "Google Фото".
Также мы делились лайфхаком, как в пару кликов улучшить свой Chrome – нужно активировать всего две настройки. Первая освобождает память, делая браузер более шустрым, тогда как вторая позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.