Обновление доступно для Windows, macOS и Linux.

Google выпустила экстренный патч для настольной версии Chrome, который устраняет опасную и уже используемую злоумышленниками уязвимость.

По данным экспертов Bleeping Computer, брешь в системе, вероятно, существует с начала года. С его помощью хакеры могут внедрить шпионские программы для слежки за ПК или смартфоном пользователей, которые пользуются поисковиком Chrome.

Известно, что уязвимости CVE-2023-2033. присвоили самый высокий уровень опасности. В Google отметили, что не будут делиться техническими деталями уязвимости из соображений безопасности – это дает владельцам Chrome достаточно времени для обновления своих браузеров.

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Обновить Google Chrome можно через Настройки — О Chrome. Браузер должен обновиться до версии 112.0.5615.121 на Windows, Linux и "маке". Пользователям Edge, Brave и других браузеров, работающих на движке Chromium, также советуют проверить обновления программы.

Согласно свежей статистике, Google опережает любой другой браузер на всех платформах вместе взятых. В марте 2023 года Chrome занимает 64,8% рынка.

Вторым по популярности браузером является Safari от Apple с гораздо более скромными 19,5%. Замыкает тройку лидеров Microsoft Edge с долей рынка 4,6%. Четвертое и пятое место занимают Firefox с 2,93% и мобильный браузер Samsung Internet с долей 2.57%.

Что касается Украины, то здесь картина иная. На первом месте, конечно, находится Google Chrome, но с заметно меньшей долей (58,81%), а второе место занимает Opera, который в общемировом рейтинге не попал даже в топ-5.

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