Под нож попадет и весь накопленный такими аккаунтами контент.

Google объявила о готовящемся удалении учетных записей, которые были неактивны в течение двух лет. Под нож попадут и все накопленные такими аккаунтами данные на "Диске", YouTube и в "Google Фото".

Как говорится в блоге компании, решение направлено на защиту от спама, фишинга и других угроз безопасности. Зачистка начнется с декабря 2023 года, а первыми попадут "под раздачу" аккаунты, которые были созданы и больше никогда не использовались.

Чтобы избежать удаления учетной записи, стоит хотя бы иногда входить в гугл-аккаунт и выполнять простые действия – например, посмотреть видео на YouTube или выполнить поисковой запрос в Google. Еще стоит проверить актуальность резервного адреса электронной почты.

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К слову, нова политика касается только обычных бесплатных учетных записей Google. Корпоративные или образовательные аккаунты не пострадают.

Google сделала шаг в будущее без паролей и СМС

Ранее в этом месяце компания объявила о внедрении ключей-доступа – нового метода авторизации – в свои сервисы. Ключи доступа работают на всех основных платформах и браузерах, позволяя входить в учетные записи при помощи отпечатка пальца или скана лица.

Чтобы вступить в будущее без паролей и СМС, достаточно перейти на эту страницу, выполнить вход в аккаунт с паролем и выбрать "Использовать ключи доступа". Функция доступна при наличии привязанного к аккаунту смартфона под управлением iOS 16 и новее или как минимум Android 9.

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