Он выполнен в цветах украинского флага.

Поисковая система Google поздравила украинцев с Днем Независимости новым дудлом.

Он доступен на стартовой странице поисковика.

Сегодня, 24 августа, Украина празднует 31-ю годовщину Независимости.

Дудл выполнен в желтом и синем цветах. На нем изображены люди, которые держатся за руки. Они смотрят в небо, где большая птица несет в клюве желто-голубую ленту.

После нажатия на картинку пользователя перебрасывает на страницу, содержащую информацию об этом празднике.

Напомним, что государственное предприятие "Укрпочта" выпустит коллекционную марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины.

Как известно, в этом году праздник не будет отмечаться с размахом из-за полномасштабной войны. УНИАН писал, какие мероприятия состоятся в Киеве в этот день.

Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев, что Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое" в День Независимости Украины.

О провокациях со стороны России также предупреждали в Совете национальной безопасности Украины, а в Национальной полиции не исключают активизации диверсионных групп.

Кроме того, жителей страны предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов 24 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: