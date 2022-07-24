Марка будет выпущена тиражом в 5 млн экземпляров.

"Укрпочта" с 28 июля вводит в обращение новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины".

Об этом сообщила пресс-служба национального почтового оператора.

"Выпуск "Доброго вечера, мы из Украины" появится в продаже уже 28 июля. А вместе с ним — тематический мерч, который дополнит нашу патриотическую серию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что марка будет выпущена тиражом в 5 млн экземпляров, и будут действовать определенные ограничения на продажу.

Как сообщал УНИАН, "Укрпочта" проводит голосование за эскиз для марки на европейский конкурс PostEurop с темой " Мир - высшая ценность человечества!"

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Основные бои враг ведет, чтобы взять под контроль территорию Донецкой области.

Однако, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, наступательный потенциал ВС РФ угасает. Противник сосредоточился на небольших участках фронта - оккупацией Северска и Бахмута.

По мнению экспертов из Института изучения войны, ВСУ, вероятно, проводят контрнаступление на Херсонском направлении. Но предполагают, что информация может быть уже не актуальной.

Украинские войска продолжают уничтожать склады с боеприпасами РФ, что может замедлять продвижение оккупантов.

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