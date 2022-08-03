Что означает День Независимости в Украине и почему этот праздник - самый важный в году - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно в нашей стране отмечается главный праздник - День Независимости Украины. Дата его неизменна - 24 августа. За день до этого, 23 августа, украинцы встречают День Государственного Флага Украины. Ранее УНИАН говорил, какие праздники и выходные в августе 2022 ждут всех нас, а сегодня расскажет подробнее о самом многозначительном торжестве.

Дополнительно мы выяснили, будут ли выходные на День Независимости 2022.

Как Украина стала независимой - история

После распада Советского Союза республики, бывшие в его составе, начали провозглашать свою независимость. Такая участь коснулась и Украины, поэтому 16 июля 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. В этот же день парламент принял решение, что День Независимости Украины будет отмечаться 16 июля.

17 марта 1991 года был проведен референдум и республиканский опрос на тему того, согласны ли граждане страны, чтобы Украина была в составе Союза Суверенных Республик на основании Декларации о государственном суверенитете Украины. Положительно ответили 80% опрошенных, поэтому 16 июля появился в перечне праздничных дней в результате соответствующих изменений в Кодексе законов о труде УССР.

Через месяц после этого произошел "Августовский путч" - событие, которое известно жителям нашей страны, как попытка лишить власти Михаила Горбачева и вернуть прежний государственный строй. Вследствие этих событий 24 августа 1991 года был принят "Акт провозглашения независимости Украины". Власти посчитали это действие необходимым на фоне государственного переворота в СССР.

1 декабря 1991 года состоялся референдум, где украинцы поддержали провозглашение независимости. А 20 февраля 1992 года Верховная Рада перенесла празднование Дня Независимости с 16 июля на 24 августа.

Сколько независима Украина и как отмечать этот праздник

В прошлом, 2021-м году, наша страна отмечала юбилей своей независимости - 30 лет. В этом году мы отмечаем 31 год с того момента, как Украина сняла с себя оковы зависимости от Союза и стала свободным государством.

Праздник отмечают с размахом, особенно, в столице - президент устраивает праздничный прием, на главной площади проводят концерты, фестивали и акции. Люди одеваются в вышиванки, выносят государственные флаги, поют песни и прославляют Родину. Такая же традиция сохраняется и в других городах Украины. Кроме того, в церквях и храмах читают молебны о здравии и безопасности страны, а в конце дня во всех городах запускают торжественные салюты.

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