Из-за угрозы ракетных ударов День Независимости в Киеве в этом году пройдет без массовых мероприятий.

Ежегодно День Независимости Украины отмечается в Киеве с большим военным парадом и праздничным салютом. Однако в этом году столица встретит праздник в условиях военного положения, поэтому празднование будет скромным.

Кроме того, 24 августа могут произойти массовые ракетные удары, поэтому мероприятий с большим скоплением людей не будет. Киевлян призывают не игнорировать воздушную тревогу и немедленно спускаться в ближайшее укрытие или в метро.

Напомним, что выходной на День Независимости в этом году отменяется из-за действия военного положения. Среда 24 августа будет рабочим днем.

Мероприятия на День Независимости в Киеве: куда сходить

24 августа в центре Киева пройдет выставка уничтоженной военной техники оккупантов. Российская военная техника на Крещатике будет выставлена ко Дню Независимости. Уже сейчас горожане и гости столицы могут посмотреть на ржавые танки и подбитые боевые машины. Родителей просят следить за детьми, чтобы они не поранились об острый металл.

Также в Киеве к 24 августа монумент Родина-Мать подсветят цветами украинского флага. Скульптуру можно будет посетить в праздник.

В соборе Софии Киевской 24 августа будет проходить молитва за Украину и украинских воинов. Присоединиться к молитве могут верующие любой конфессии.

Как будет работать киевское метро 24 августа

С 21 по 24 августа метро Киева работает по сокращенному графику - с 6:00 по 21:00. Во время воздушной тревоги движение будет останавливаться на наземных станциях, а под землей движение продолжится.

Однако в качестве бомбоубежища станции работают круглосуточно. Чтобы войти в метро во время воздушной тревоги во время комендантского часа (23:00-5:00), нужно иметь при себе документ, подтверждающий личность.

График работы транспорта в Киеве на День Независимости

С 22 по 24 августа общественный транспорт в Киеве будет ходить с 6:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги транспорт будет останавливаться, а пассажиров попросят пройти в ближайшее укрытие.

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