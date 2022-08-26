LastPass говорит, что исходный код и техническая информация были украдены.

LastPass - менеджер паролей, которым пользуются более 33 миллионов человек во всем мире, сообщил, что недавно хакер похитил исходный код и конфиденциальную информацию после взлома в его системы.

Об этом пишет Bloomberg.

Компания не считает, что какие-либо пароли были использованы в рамках взлома, поэтому пользователям не нужно принимать меры для защиты своих учетных записей.

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Расследование установило, что "неавторизованная сторона" взломала программное обеспечение, которое сотрудники используют для создания и поддержки продукта LastPass. По словам компании, злоумышленники смогли получить доступ через одну взломанную учетную запись разработчика.

Атака поразила компанию, которая генерирует и сохраняет автоматически сгенерированные пароли для нескольких учетных записей, таких как Netflix или Gmail, от имени своих пользователей, без необходимости вводить учетные данные вручную.

В социальных сетях высказывались предположения, что хакеры могут получить доступ к ключам к хранилищам паролей после похищения исходного кода и конфиденциальной информации.

Однако аналитики говорят, что маловероятно, что украденный исходный код даст преступникам доступ к паролям клиентов.

Ранее Apple сообщила о серьезных уязвимостях в системе безопасности iPhone, iPad и компьютеров Mac, которые потенциально могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над "яблочными" устройствами.

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