Почти вдвое выше: раскрыты системные требования ремастера 'Ведьмака 3'

Обновленная версия культовой RPG официально обойдет стороной Windows 10 и старые видеокарты с 2 ГБ памяти.

Разработчики из CD Projekt RED поделились системными требованиями The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Ожидаемо, ремастер легендарной ролевой игры потребует более мощный ПК, чем оригинальная версия 2015 года, пишет Insider Gaming.

Для игры на минимальных настройках графики понадобится железо уровня Ryzen 5 2600, GTX 1650 и 12 ГБ ОЗУ. Для сравнения: оригинальная версия The Witcher 3 запускалась на ПК с GeForce GTX 660 и 6 ГБ ОЗУ. Таким образом, системные требования фактически выросли вдвое.

Для комфортной игры потребуется видеокарта уровня GeForce RTX 2060 Super или аналогичная модель AMD/Intel, а рекомендуемый объем ОЗУ составляет уже 16 ГБ.

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Минимальные системные требования:

Операционная система – Windows 11 64 bit.

Процессор – Core i5-8400 или Ryzen 5 2600

Видеокарта – GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5500 XT 8 ГБ.

Оперативная память – 12 ГБ

Накопитель – 70 ГБ.

Рекомендованные системные требования:

Операционная система – Windows 11 64 bit.

Процессор – Core i5-8700K или Ryzen 5 3600X

Видеокарта – GeForce RTX 2060 Super, Radeon RX 6600 XT или Arc B580.

Оперативная память –16 ГБ

Накопитель – 70 ГБ.

Разработчики отдельно отметили, что для запуска игры потребуется Windows 11, а также твердотельный накопитель (SSD).

При этом обновленные системные требования не означают, что владельцы старых ПК больше не смогут поиграть в The Witcher 3. В Steam по-прежнему можно запустить оригинальную версию игры, которая не требует перехода на ремастер.

Напомним, ремастер The Witcher 3: Wild Hunt выйдет 29 сентября в качестве бесплатно обновления. Одновременно CD Projekt готовит новое дополнение Songs of the Past, которое выйдет в 2027 году и станет связующим звеном между третьей и следующей частью серии.

Ранее CD Projekt впервые официально обозначила сроки выхода The Witcher 4. Компания рассчитывает выпустить новую крупную часть серии в 2028 году. Она станет первой игрой в новой трилогии, которую разработчики планируют завершить в течение шести лет.

Напомним, украинский шутер Metro 2039 получил престижную награду за лучшую графику на Gamescom. Релиз игры состоится уже в феврале 2027 года на консолях и ПК.

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