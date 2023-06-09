Несмотря на габариты, телефон получил вполне себе хорошую "начинку", а стоить он будет всего 139 долларов.

Компания Unihertz, отметившаяся в прошлом выпуском миниатюрных смартфонов, представила Jelly Star – крошечный аппарат с экраном всего 3,03 дюйма и прозрачным корпусом.

Смартфончик совсем компактный: 95,13 × 49,52 × 19,37 мм при весе 116 грамм. Световые элементы на тыльной части явно вдохновлены Nothing Phone (1) или его клоном Unihertz Luna.

Несмотря на габариты, тут вполне себе хорошая начинка: процессор MediaTek Helio G99 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Этого более чем хватит для смартфона с IPS-экраном в 3 дюйма. Его разрешение, кстати, 854 × 480 точек, а кадровая частота – 60 Гц. Основная камера оснащена сенсором Samsung GM2 c разрешением 48 Мп, "фронталка" получила Sony IMX219 на 8 Мп.

Видео дня

Главный вопрос, как долго он проживет, учитывая аккумулятор емкостью 2000 мАч. При этом зарядка у него помощнее многих айфоновских – 7,5 Вт.

На сайте компании сказано, что смартфон появится на площадке Kickstarter 13 июня со скидкой 37% от обычной розничной цены. Для первых покупателей цена составит 139 долларов (~5000 грн).

Смартфоны постепенно увеличиваются в размерах, и сейчас мы находимся на этапе, когда большинство из них трудно использовать одной рукой. Однако в 2023 году все еще можно купить небольшие телефоны с экраном диагональю до 6 дюймов. УНИАН делился подборкой лучших компактных смартфонов, доступных на рынке.

Также есть подборка лучших "неубиваемых" смартфонов в 2023 году. Они не боятся воды и падений, и, помимо своей защищенности, имеют ряд уникальных функций, которые не встретишь в обычных смартфонах.

Вас также могут заинтересовать новости: