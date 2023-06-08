Помимо своей защищенности, они имеют ряд уникальных функций, которые не встретишь в обычных смартфонах.

Современные смартфоны могут похвастаться мощными камерами, большими экранами и внушительной производительностью. Однако многие из них навряд ли выживут после падения с большой высоты или погружения в воду. Редакторы портала XDA Developers отобрали топ-9 лучших защищенных телефонов для покупки в 2023 году.

Открывает список Doogee V20, в котором есть почти все, что вам нужно в защищенном телефоне. Он пыленепроницаемый, водонепроницаемый, прошел испытания на падения и выдерживает погружение на глубину до 1 м в течение 24 часов.

Также аппарат получил самый мощный среди всех смартфонов тепловизионный сенсор InfiRay. Он обладает разрешением 1440х1080, а диапазон его измерений достигает 1 км. Еще одной интересной характеристикой стал экран AMOLED, который редко встретишь в защищенных смартфонах.

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За ним идет CAT S62 Pro. Он тоже оснащен тепловизионной камерой, легко выдержит падение, водонепроницаем и может работать при температуре до -20 градусов Цельсия. Кроме того, этот смартфон изготовлен из алюминия и стекла Gorilla Glass, поэтому он точно прослужит долго.

Единственным недостатком CAT S62 Pro упоминается батарею емкостью 4000 мАч, которая не так долговечна, как другие защищенные телефоны.

Лучшее соотношение "цены и возможностей" предлагает UleFone Power Armor 16 Pro. УНИАН писал об этом смартфоне еще в прошлом году – у него огромный динамик, которая способен "перекричать" даже автомобильную сирену., и большущая батарея на 9600 мАч.

По характеристикам, это типичный бюджетник с IPS-дисплеем и процессором MediaTek Helio, однако он может выдерживать пыль, брызги, погружение на глубину до 5 футов и многое другое. Также модель защищена по военному стандарту MI-STD-810G.

В рейтинг XDA Developers также попали Samsung Galaxy XCover6 Pro, Nokia XR20 5G, AGM Glory Pro, Motorola ThinkPhone, Kyocera DuraSport и Blackview BV9300.

Отдельно авторы рейтинга выделяют модель Motorola ThinkPhone, которая обеспечивает одновременно внутреннюю и внешнюю защиту. Внутри смартфона стоит специальный процессор, который гарантируют дополнительный уровень безопасности данных на смартфоне.

Выбор идеального смартфона в 2023 году может быть непростой задачей, ведь рынок переполнен бесчисленным количеством вариантов от разных производителей. УНИАН делился свежими рейтингами лучших Аndroid-гаджетов по соотношению цены и производительности.

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