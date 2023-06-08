Какой защищенный смартфон купить: рейтинг 2023 года / фото Motorola

Современные смартфоны могут похвастаться мощными камерами, большими экранами и внушительной производительностью. Однако многие из них навряд ли выживут после падения с большой высоты или погружения в воду. Редакторы портала XDA Developers отобрали топ-9 лучших защищенных телефонов для покупки в 2023 году. 

Открывает список Doogee V20, в котором есть почти все, что вам нужно в защищенном телефоне. Он пыленепроницаемый, водонепроницаемый, прошел испытания на падения и выдерживает погружение на глубину до 1 м в течение 24 часов.

Также аппарат получил самый мощный среди всех смартфонов тепловизионный сенсор InfiRay. Он обладает разрешением 1440х1080, а диапазон его измерений достигает 1 км. Еще одной интересной характеристикой стал экран AMOLED, который редко встретишь в защищенных смартфонах. 

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Doogee v20

За ним идет CAT S62 Pro. Он тоже оснащен тепловизионной камерой, легко выдержит падение, водонепроницаем и может работать при температуре до -20 градусов Цельсия. Кроме того, этот смартфон изготовлен из алюминия и стекла Gorilla Glass, поэтому он точно прослужит долго.

Единственным недостатком CAT S62 Pro упоминается батарею емкостью 4000 мАч, которая не так долговечна, как другие защищенные телефоны.

CAT S62 Pro

Лучшее соотношение "цены и возможностей" предлагает UleFone Power Armor 16 Pro. УНИАН писал об этом смартфоне еще в прошлом году – у него огромный динамик, которая способен "перекричать" даже автомобильную сирену., и большущая батарея на 9600 мАч.

По характеристикам, это типичный бюджетник с IPS-дисплеем и процессором MediaTek Helio, однако он может выдерживать пыль, брызги, погружение на глубину до 5 футов и многое другое. Также модель защищена по военному стандарту MI-STD-810G.

UleFone Power Armor 16 Pro

В рейтинг XDA Developers также попали Samsung Galaxy XCover6 Pro, Nokia XR20 5G, AGM Glory Pro, Motorola ThinkPhone, Kyocera DuraSport и Blackview BV9300.

Отдельно авторы рейтинга выделяют модель Motorola ThinkPhone, которая обеспечивает одновременно внутреннюю и внешнюю защиту. Внутри смартфона стоит специальный процессор, который гарантируют дополнительный уровень безопасности данных на смартфоне.

Выбор идеального смартфона в 2023 году может быть непростой задачей, ведь рынок переполнен бесчисленным количеством вариантов от разных производителей. УНИАН делился свежими рейтингами лучших Аndroid-гаджетов по соотношению цены и производительности.

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