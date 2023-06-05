Полноценная презентация смартфона состоится в июле.

Известно, что компания Nothing готовит к выходу на рынок смартфон Nothing Phone (2). Некоторые подробности о дизайне и характеристике устройства уже были опубликованы ранее, теперь настала очередь качественных рендеров, которыми поделился инсайдер OnLeaks.

Рендеры подтверждают, что уникальный дизайн от первого поколения оставили и во втором, но есть несколько точечных изменений: слегка изогнутые передняя и задняя панели, рамки теперь не плоские и переработанные световые элементы.

Сам производитель подтвердил, что диагональ дисплея увеличится на 0,15 дюйма – до 6,85. Таким образом, Nothing Phone (2) будет крупнее большинства смартфонов на рынке.

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Однако главным отличием Nothing Phone (2) от своего предшественника станет возросшая производительность. Новинка станет автономнее за счет увеличенной до 4700 мАч батареи – первая модель довольствуется аккумулятором на 4500 мАч.

В совокупности с более энергоэффективным процессором Snapdragon 8+ Gen 1, AMOLED-экраном, быстрой зарядкой и стереодинамики, покупателей ждет "предфлагманское" устройство.

Полноценная презентация смартфона состоится в июле этого года. Цена и доступность аппарата пока не известны, но можно предположить, что новинка будет стоить дороже, чем ее предшественник. В Украине цены на Nothing Phone (1) стартуют от 17 000 грн.

Напомним, оригинальный Nothing вышел прошлым летом. Благодаря своему необычному дизайну и доступной цене устройство получило статус "убийцы Android-смартфонов", а журналисты даже называли его "самым инновационным смартфоном" года.

Главной фишкой смартфона стал дисплей с симметричными рамками и белая LED-подсветка из 900 светодиодов. Поведение подсветки можно настроить через специальную программу – свечение может быть разным в зависимости от ситуации. Например, во время зарядки или при получении уведомлений и звонков.

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