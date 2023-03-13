Что касается "начинки", то в Xiaomi Qin 3 Ultra уместили все, что смогли, с учетом его компактности и стоимости.

Duoqin, дочерная компания Xiaomi, представила третье поколение смартфонов серии Qin. Отличительной особенностью модели Ultra стал 5 дюймовый дисплей и размеры 126,8 x 61,85 x 8,7 мм.

Для сравнения: размеры корпуса iPhone 13 mini составляют 146,7х71,5х7,4 мм. Китайская новинка очень маленькая и компактная, в кармане вы ее вряд ли почувствуете, уверяет производитель.

Что касается "начинки", то в Xiaomi Qin 3 Ultra уместили все, что смогли, с учетом его компактности и стоимости:

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5’’ IPS-матрица, HD+, 60 Гц

процессор MediaTek Helio G99;

8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти;

5-Мп фронтальную камеру и 8-Мп основной модуль;

Wi-Fi 5, Bluetooth, 5G, NFC.

Что интересно, емкость аккумулятора устройства составляет всего 2500 мАч, но при этом производитель заявляет об одном рабочем дне автономности и семи днях автономности в режиме ожидания.

Устройство уже начало продаваться в Китае по цене 1599 юаней, что составляет примерно 8500 грн по текущему курсу. На площадке AliExpress и других маркетплейсах аппарат еще не появился, но это вопрос времени.

А меж тем сама Xiaomi уже в самое ближайшее время собирается представить свой новый флагманский смартфон с камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. По словам инсайдеров, новинка получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех".

Ожидается, что в Китае Xiaomi 13 Ultra будет стоить 8000 юаней, или примерно 42 500 грн за версию 12 ГБ+512 ГБ. Это на 1000 юаней дороже предшественника в лице Xiaomi 12S Ultra в такой же конфигурации.

Напомним, что предшественник Xiaomi 12S Ultra был представлен в июле 2022 года. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

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