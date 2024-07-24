Новинка уже стала хитом в Китае и со временем появится на глобальном рынке.

Ранее на этой неделе начались продажи флагмана Redmi K70 Ultra с самым мощным железом на рынке. Аппарат продается пока только в Китае, и сейчас китайские обозреватели с MyDrivers опубликовали подборку реальных, а не рекламных фото.

На тыльной панели смартфона расположена тройная камера, которая включает 50-Мп основной сенсор, 8-Мп ультраширокоугольный объектив и 2-Мп макро. В основной камере используется датчик Sony IMX906 оптического формата 1/1,56 дюйма, что означает, что при фотографировании можно получить больше света и деталей, особенно в условиях низкой освещенности.

Распознавание сцен с помощью ИИ может автоматически регулировать настройки камеры в соответствии с условиями съемки и оптимизировать качество изображения. Алгоритм искусственного интеллекта также может обеспечивать индивидуальную оптимизацию изображения при съемке различных сцен, таких как портреты и пейзажи.

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Снимки, сделанные при помощи основного модуля, вряд ли удивят фотолюбителей, своим качеством, но обозреватели отмечают заметный прогресс относительно предшественника.

"Реальные фотографии демонстрируют более высокую насыщенность за счет насыщенности алгоритмов Redmi K70 Ultra. Обычные пользователи получают фото, которыми можно будет поделиться в социальных сетях без постобработки", – написали обозреватели.

Напомним, Redmi K70 Ultra, работающий на базе MediaTek Dimensity 9300+ с частотой 3,4 ГГц, набирает 2 382 780 баллов в бенчмарке Antutu. Это делает его самым мощным Android-смартфоном на этот момент. Для понимания того, насколько мощным вышел аппарат, Redmi K70 Ultra опережает актуального лидера AnTuTu более чем на 200 тысяч баллов.

Также новинка может похвастаться немерцающим дисплеем с частотой 144 Гц, защитой IP68, батареей 5500 мАч и поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Цена новинки в Китае – 360 долларов. Он превзошел всех конкурентов по стартовым продажам в 2024 году.

Уже подтверждено, что на глобальном рынке смартфон тоже появится, но под названием Xiaomi 14T Pro и по более высокой цене. А уже в октябре 2024 года выйдет флагманская серия Xiaomi 15.

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