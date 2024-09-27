Устройство получилось дороже конкурирующих предложений от Samsung и Motorola, но свои уникальные фишки у него тоже есть.

Xiaomi официально представила в Европе свой первый складной смартфон Mix Flip в форм-факторе "раскладушки". В Китае эта модель дебютировала еще в июле, а до глобальной премьеры дело дошло только сейчас.

Как пишет GSMArena, в Европе раскладушка оказалась гораздо дороже, чем на домашнем рынке: если в Китае начальная версия с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт встроенной памяти на старте продаж предлагалась за ~€730, то единственная комплектация Mix Flip в Европе на 12 ГБ+512 ГБ оценена в 1300 евро.

С таким ценником китайский гигант точно столкнется с жесткой конкуренцией со стороны Samsung и Motorola, которые уже представили свои аналоги, считают аналитики. И в Европе они дешевле раскладушки Xiaomi. Например, раскладушка Galaxy Z Flip 6 в Европе предлагается от 1099 евро.

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Впрочем, на стороне новинки Xiaomi одновременно и самый большой внешний дисплей на рынке (4,01 дюйма), и мощная система охлаждения и улучшенный шарнир. Кроме того, аппарат весьма тонкий – 7,8 мм в разложенном и 15,99 мм в сложенном виде. Таким набором конкуренты похвастаться не могут.

Характеристики Xiaomi Mix Flip:

Дисплей: 6,86", OLED, 1,5K,460 ppi, 1-120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 3000 нит (основной); 4,01", OLED, 1,5K, 460 ppi, 120 Гц, до 3000 нит (внешний). Оба поддерживают технологии для защиты глаз и HDR.

Процессор: 8-ядерный Snapdragon 8 Gen 3.

Камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (телеобъектив), 32 Мп (фронталка).

Аккумулятор: 4780 мАч, в комплекте идет быстрый 67-ваттный адаптер.

OC: Android 14 (HyperOS).

На днях Xiaomi представила народную серию Redmi Note 14 в новом дизайне и со сбалансированной начинкой. Особый интерес вызывает версия Note 14 Pro+, которая впервые для этой серии получил защиту IP69.

Также в ассортименте компании появились одни из лучших смарт-часов по соотношению "цена-качество". За 48 долларов покупатели получают автономность до 18 дней, AMOLED-экран и полный набор нужных функций.

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