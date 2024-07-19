Девайс получил мощную начинку, самый крупный внешний дисплей на рынке и улучшенный шарнир.

Компания Xiaomi представила новый смартфон Mix Flip, о котором слухи ходили еще с 2021 года. Это первый аппарат в ассортименте компании в форм-факторе "раскладушки", который будет конкурировать со смарт-раскладушками Galaxy Z Flip от Samsung, пишет GizmoChina.

Одной из главных фишек девайса стал большой внешний экран на 4,01 дюйма, который занимает по сути всю верхнюю половину тыльной панели. Экран такого размера можно использовать не только для просмотра времени, но и для других задач: к примеру, листать ленту соцсетей, отвечать на сообщения и делать селфи. Основной экран на 6,86 дюйма.

Также Xiaomi Mix Flip получил улучшенный шарнир Xiaomi Dragon Bone Hinge 2.0, который делает складку посередине почти незаметной. К тому же, девайс весьма тонкий: 7,8 мм в разложенном виде и 15,99 мм в сложенном виде. Вес – 192 г. В Xiaomi заявляют, что механизм выдержит до 500 тысяч сложений и разложений.

Видео дня

Характеристики Xiaomi Mix Flip:

Дисплей: 6,86", OLED, 1,5K,460 ppi, 1-120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 3000 нит (основной); 4,01", OLED, 1,5K, 460 ppi, 120 Гц, до 3000 нит (внешний).

Процессор: 8-ядерный Snapdragon 8 Gen 3 – один из самых мощных SoC на рынке.

Память: 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512/1024 ГБ ПЗУ UFS 4.0.

Камера: 50 Мп (основная), 50 Мп (телеобъектив), 32 Мп (фронталка).

Аккумулятор: 4780 мАч, в комплекте идет быстрый 67-ваттный адаптер.

OC: Android 14 (HyperOS).

Кроме того, смартфон получил корпус из стали и защищен от воды и пыли по стандарту IPX8. Доступны стелеодинамики, слот для двух SIM-карт, NFC модуль для бесконтактных платежей, есть поддержка 5G. Заявлена также 3D-испарительная камера для охлаждения при высоких нагрузках.

Устройство оценили дешевле конкурентов: 5999 юаней (~$825) за версию 12 ГБ+256 ГБ и 6499 юаней за 12 ГБ + 512 ГБ (~$894). Вариант 16 ГБ + 1 ТБ обойдется в 7299 юаней (~$1004). То есть, его ценник приближен к обычному флагманскому смартфону. Для сравнения, цены на Galaxy Z Flip 6 стартуют от 1099 долларов.

Ранее в этом месяце на рынке появился самый тонкий и легкий "смартфон-планшет от Honor. В сложенном состоянии толщина девайса составляет 9,2 мм, при этом емкость АКБ стала больше, чем в прошлом поколении.

А если вы устали от больших экранов, эксперты выбрали 6 лучших компактов на рынке. Эти смартфоны не только радуют размерами и характеристиками, но и не потеряют свою актуальность в ближайшие годы.

Вас также могут заинтересовать новости: