Правда модель проводная, зато, в отличие от большинства похожих моделей, получила не 3,5-мм джек, а разъем USB-C.

Xiaomi без лишнего шума представила новые наушники Type-C Headphones для самого бюджетного сегмента. Правда модель проводная, которая подключается по USB-C, но дизайн и низкий ценник в 4 доллара вызывают интерес.

За эти деньги пользователи получают 12,4-мм драйверы, HD-микрофон, защиту от брызг по стандарту IP54 и мягкий провод, устойчивый к истиранию и растяжению, говорится на сайте Xiaomi.

В отличие от большинства похожих проводных моделей, аксессуар получил не 3,5-мм аудиоджек, а разъем USB-C, в связи с чем его можно использовать как с большинством смартфонов на Android, так и с iPhone 15. По дизайну девайс очень напоминает AirPods Pro.

Видео дня

Наушники доступны в двух цветах: черном и белом. Новинка уже поступила в продажу в Тайване. О продажах в других странах пока не сообщается, но появление ее на AliExpress это только вопрос времени.

Ранее в этом месяце Xiaomi привезла в Европу бюджетный фитнес-браслет с рекордной автономностью (фото). Обозреватели называют Xiaomi Smart Band 9 самым крупным обновлением в истории популярного трекера.

А в октябре ожидается презентация серии Xiaomi 15 и релиз HyperOS 2.0. В сети уже появились списки функций и смартфонов как основной торговой маркой, так и под брендами Redmi и Poco, которые можно будет обновить.

Вас также могут заинтересовать новости: