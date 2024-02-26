По характеристикам никаких изменений нет, но оценили Xiaomi 14 примерно в два раза дороже.

Компания Xiaomi официально представила в Европе флагманский смартфон Xiaomi 14. В Китае эта модель дебютировала еще в конце октября прошлого года, но до глобальной премьеры дело дошло только сейчас.

В Европе серийный флагман оказался гораздо дороже, чем на домашнем рынке: если в Китае начальная версия с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт встроенной памяти на старте продаж предлагалась за $545, то единственная конфигурация Xiaomi 14 в Европе на 12 ГБ+256 ГБ оценена в 1100 евро.

По характеристикам никаких изменений нет. Это все тот же:

6,36-дюймовый дисплей AMOLED LTPO с поддержкой 120 Гц;

Процессор Snapdragon 8 Gen 3. Как минимум до осени 2024-го это будет главная платформа для Android-смартфонов.

Батарея емкостью 4610 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.

Камеры 50+50+50 Мп от Leica с новым объективом Summilux с диафрагмой F/1,6.

Также аппарат стал первым, который получил новую прошивку HyperOS (она заменила MIUI).

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Второй релиз для европейского рынка – Xiaomi 14 Ultra, который дебютировал в минувший четверг в Китае. Он позиционируется как оптимальное решение для фото энтузиастов. Цена – 1500 евро. То есть он дороже и Samsung Galaxy S24 Ultra, и iPhone 15 Pro Max.

Оба смартфона, а также планшет Xiaomi Pad 6S Pro и еще несколько продуктов китайского бренда должны официально появиться и на украинском рынке.

Ранее в этом месяце Xiaomi представила свой самый доступный смартфон в 2024 году. Он получил дизайн в стиле Xiaomi 13 Ultra, актуальный порт USB Type-C и экран 90 Гц, а стоит дешевле $100.

С начала 2024 года китайский бренд уже успела выпустит "народную" линейку Redmi Note 13 и доступный монитор для геймеров. А еще в ассортименте Xiaomi появился самый дешевый роутер с поддержкой Wi-Fi 7.

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