Ожидается, что в новом поколении самые значительные изменения придутся на камеру смартфона.

Судя по ранним утечках, компания Samsung хочет заметно "прокачать" Galaxy S25 Ultra по сравнению с S24 Ultra, который многие посчитали минорным апгрейдом. В новом поколении самые значительные изменения придутся на камеру смартфона, пишет SamMobile.

Если слухи верны, то Samsung наконец-то избавится от 10- и 12-мегапиксельных сенсоров. У Galaxy S25 Ultra, как и раньше, будет четыре модуля, но разрешение двух из них станет в разы больше. Это:

200 мегапикселей (в основном модуле);

50 мегапикселей (в модуле со сверхширокоугольным объективом);

50 мегапикселей (для съемки с 3-кратным зумом);

50 мегапикселей (для съемки с 5-кратным зумом).

Самым важным здесь является обновление 10-мегапиксельной камеры с 3-кратным зумом, которая оставалась неизменной со времен Galaxy S21 Ultra 2021 года. Телеобъектив с более высоким разрешением может обеспечить группировку пикселей, потенциально улучшив 3-кратные и портретные снимки при слабом освещении.

Видео дня

Между тем, сверхширокоугольная камера на 50 Мп также позволит Samsung Ultra соответствовать лучшим камерофонам. Такие модели, как Google Pixel 8 Pro и Xiaomi 14, уже оснащены сверхширокоугольными камерами высокого разрешения, используя объединение пикселей для более четких снимках при слабом освещении. Это также может обеспечить сверхширокоугольную запись в 8K.

В ранних сообщениях говорилось, что с выходом Galaxy S25 Samsung "значительно поменяет дизайн и концепцию" флагманской серии. Последние несколько поколений Galaxy S мало чем отличались от друга в плане дизайна, менялась только "начинка"

Так или иначе, анонс Samsung Galaxy S25 состоится еще не скоро, поскольку серия Galaxy S24 поступила в продажу только пару месяцев назад. Телефоны получили рекордную поддержку Android, ИИ-функции, а по итогам серии тестов DxOMark экран S24 Ultra признали лучшим в мире.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и смарт-часов, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – дебютного умного кольца. Также есть информация, что Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

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