Трамп пытался развалить проевропейское правительство Польши, – The Atlantic

Трамп советовал польскому министру уйти из правительства и объединиться с ультраправыми, которые сейчас находятся в оппозиции.

Белый дом агрессивно давит на европейских политиков, стремясь усилить влияние правых популистов и националистов, одновременно подрывая либерально-демократические правительства. Об этом пишет The Atlantic.

Так, по информации издания, президент США Дональд Трамп лично намекнул министру обороны Польши Владиславу Косиняку-Камишу, что его положение в Вашингтоне значительно улучшилось бы, если бы он покинул действующую правительственную коалицию, состоящую из либеральных проевропейских партий, и договорился о сотрудничестве с польскими националистами и ультраправыми.

Инцидент произошёл весной во время визита Косиняка-Камиша в Вашингтон. Министр прибыл на церемонию вручения Медали Почёта американскому военному, спасшему жизнь польского солдата в Афганистане. После мероприятия Трамп пригласил польского политика на отдельную беседу и дал понять, что в Вашингтоне к нему относились бы более благосклонно в случае выхода из действующей коалиции.

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Как отмечает The Atlantic, Косиняк-Камыш, возглавляющий Польскую крестьянскую партию, входящую в правящую коалицию, не воспользовался предложением американского президента.

"Американский президент просит политика в союзном иностранном государстве сменить коалицию? Ничего подобного в Польше не происходило со времен, когда советские лидеры решали, каким польским коммунистам править", – говорится в публикации.

Автор отмечает, что это не первый случай поддержки Трампом польских правых сил. Во время президентской кампании в Польше он открыто поддерживал ультраправого кандидата Кароля Навроцкого, а после его победы неоднократно приписывал себе заслугу в этом результате.

Публикация также рассказывает о подобных попытках влияния Белого дома на внутреннюю политику Румынии и Германии. В частности, американские представители, по данным издания, содействовали политическим силам, близким к движению MAGA, в том числе тем, которые придерживаются пророссийских взглядов.

Автор публикации обращает внимание на то, что эти усилия Вашингтона в определенной степени противоречат призывам Трампа к европейским союзникам усиливать собственную оборону. Ведь некоторые политические силы, пользующиеся поддержкой администрации США, выступают против военной помощи Украине, оборонного сотрудничества в Европе и увеличения военных расходов.

Политика Трампа

Как писал УНИАН, администрация Дональда Трампа заранее готовит механизмы реализации своих ключевых политических приоритетов через исполнительную власть на случай, если демократы получат контроль над Конгрессом. Чиновники Белого дома и юристы изучают, какие решения в сферах иммиграции, тарифов, жилищной политики и федеральных расходов президент сможет принимать без одобрения законодателей.

Также мы сообщали, что Владимир Путин постепенно выходит из международной изоляции, получая новые дипломатические возможности и потенциальные уступки со стороны администрации Дональда Трампа. В то же время отношения между США и Украиной ухудшаются: в Вашингтоне раздается критика в адрес Владимира Зеленского, ограничивается доступ к отдельным американским технологиям, а также обсуждается ослабление части санкций против России.

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