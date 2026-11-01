Любимая блогерша Трампа объяснила, почему он призвал отстранить Зеленского от власти

Блогерша считает, что Зеленскому следует проявлять большую сдержанность в публичных комментариях в адрес Трампа.

Недавние резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского могут быть реакцией на публичную критику "дизельного соглашения" со стороны Киева. Такое мнение высказала близкая к Трампу американская политическая инфлюенсерша Лора Лумер в интервью РБК-Украина.

Лумер прокомментировала недавний пост Трампа в социальных сетях, в котором американский президент заявил, что ему якобы легче вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам инфлюенсерши, она не хотела бы говорить от имени главы Белого дома и объяснять его истинные мотивы. В то же время Лумер обратила внимание на последовательность событий и предположила, что посты Трампа в соцсети могли быть спровоцированы высказываниями украинского лидера.

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По её мнению, если бы Зеленский не критиковал Трампа в медиапространстве после заключения дизельного соглашения с РФ, соответствующего поста на странице Трампа могло бы и не появиться.

"Зеленский, вероятно, мог бы справиться с этим лучше, оставив эти чувства при себе или проведя частную беседу с президентом Трампом, поскольку никому не понравится подвергаться нападкам в либеральных СМИ", – говорит Лумер.

Она подчеркнула, что украинскому лидеру стоит учитывать это обстоятельство в дальнейших отношениях с Вашингтоном.

"Это то, о чём ему следует помнить", – добавила инфлюенсерша.

Заочная ссора Трампа и Зеленского

Как писал УНИАН, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Он назвал действия США нечестными и непартнерскими, отметив, что украинскую переговорную команду использовали в качестве "ширма", а соглашение дает России дополнительные средства на войну против Украины. Зеленский охарактеризовал это как "слабое решение сильных партнеров" и сравнил его с "подарком Путину на день рождения".

В ответ Трамп раскритиковал Зеленского и открыто призвал к смене президента Украины. Американский лидер обвинил украинского президента в создании проблем для мира (в частности, из-за ударов по российским НПЗ, которые, по его мнению, влияют на цены на дизельное топливо) и заявил, что у Зеленского было много возможностей положить конец войне, но он этого не делает.

Позже Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Зеленским.

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