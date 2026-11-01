Зеленский ответил, признает ли Украина оккупированные территории российскими ради мира

Президент отметил, что после прекращения огня можно перейти к обсуждению других вопросов.

Украина не собирается отказываться от своих территорий в рамках переговоров с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN Türk.

"Мы не можем смириться с тем, что наши восточные территории, а также Крым, временно оккупированный Россией, принадлежат России. Это противоречило бы нашей чести, воле нашего общества и нашей конституции. Россия этого хочет и пытается донести до нас через различных посредников. Однако это нездоровый и нелогичный подход", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что приоритетом для Украины является обеспечение прекращения огня на нынешней линии фронта. По его словам, только после этого можно перейти к обсуждению других вопросов.

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Готов ли Кремль обсуждать вопрос оккупированных территорий Украины

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что тема территориальных вопросов может стать предметом будущих трехсторонних переговоров о прекращении войны России против Украины.

По словам Пескова, ожидается очень серьёзный разговор, который будет охватывать огромное количество деталей. Он отметил, что Кремль не хотел бы обсуждать эти детали публично, чтобы не мешать будущему мирному процессу.

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