Трамп разочарован отсутствием прогресса в деле прекращения войны в Украине, – Лумер

Американская блогерша рассказала, что Трамп хочет выполнить свои обещания и собрать за столом переговоров как президента Украины Владимира Зеленского, так и российского диктатора Владимира Путина.

Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в вопросе прекращения войны в Украине и ищет способ усадить за стол переговоров обе стороны, сообщила в интервью РБК-Украина американская политическая инфлюенсерша Лора Лумер.

Лумер рассказала, что глава Белого дома разочарован тем, что войну в Украине не удалось закончить в первый день своего второго президентского срока, как он обещал во время предвыборной кампании 2024 года.

По словам блогерши, Трамп хочет выполнить свои обещания и усадить за стол переговоров и президента Украины Владимира Зеленского, и российского диктатора Владимира Путина.

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Добавляется, что на это также влияет приближение важных промежуточных выборов, которые определят, станет ли Дональд Трамп "хромающей уткой" в последние два года своего срока.

Лумер отметила, что, по её мнению, Украина более готова к мирному процессу, чем Россия.

"Кажется, что Зеленский гораздо охотнее и в большей степени согласен на заключение соглашения, в отличие от Владимира Путина и Лаврова, которые каждую неделю посылают своих российских кукловодов продвигать пропаганду в американских СМИ", – отметила она.

Американка добавила, что поведение руководства РФ ясно показывает, что оно не заинтересовано в мире.

"Понятно, что они не заинтересованы в мирном соглашении, и понятно, что они не испытывают никакого уважения к администрации Трампа", – заявила Лумер.

Последние заявления Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента, Украина не собирается отказываться от своих территорий в рамках переговоров с РФ. Зеленский отметил, что это противоречит не только конституции, но и чести и воле общества. Он добавил, что Россия пытается через различных посредников донести до Киева это требование. Президент Украины назвал это нелогичным подходом. По словам Зеленского, приоритетом страны на данный момент является обеспечение прекращения огня на нынешней линии фронта.

Также мы писали, что Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в Турции. Он подчеркнул, что только на уровне лидеров государств можно будет обсудить вопросы, которые не удается решить делегациям и техническим группам. Президент Украины выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет содействовать организации переговоров с Путиным.

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