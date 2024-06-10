Также аппарат одним из первых на рынке получит новый чип от Qualcomm.

Ожидается, что Xiaomi представит свои новые смартфоны 15-й серии в октябре. Примерно за четыре месяца до презентации появилась подробная информация о характеристиках камер топовой модели Xiaomi 15 Pro.

Смартфон по-прежнему будет оснащен тройной камерой по 50 Мп каждая, но они будут разными в основной камере и телеобъективе, пишет источник. Для основы производитель выбрал 1-дюймовый сенсор OmniVision OV50K, что станет серьезным апгрейдом относительно OVX9000, который используется в Xiaomi 14 Pro.

Телеобъектив Xiaomi 15 Pro получит датчик Sony IMX882 на 1/1,95 дюйма вместо устаревшего 1/2,76-дюймового Samsung ISOCELL JN1. Также сообщается про поддержку 3-кратного оптического зума. Третья камера должна быть ультраширокоугольной.

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Кроме того, серия Xiaomi 15 получит процессор обработки изображений, в котором нашли применение технологии ИИ (Xiaomi AISP). Он позволит более точно передавать свет и тени, а также делать качественное боке. Xiaomi и Leica тоже продолжат свое сотрудничество.

Презентация серии Xiaomi 15 состоится когда-то в октябре, но первоначально флагманы будут доступны исключительно в Китае, а до Европы доберутся в лучшем случае в первом квартале 2025 года. Это будут одни из первых смартфонов с новым чипом Snapdragon 8 Gen 4 на борту.

По слухам, Samsung тоже сильно "прокачает" камеру своего самого топового флагмана Galaxy S25 Ultra. Компания наконец-то избавится от 10- и 12-Мп сенсоров, повысив их разрешение до 50 мегапикселей.

А Xiaomi ранее в этом месяце представила бюджетный Redmi 13, который за свои деньги предлагает вполне достойные характеристики, включая камеру на 108 Мп и защиту от воды.

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