Зеленский предложил Путину встретиться в Турции

Зеленский надеется на содействие президента Турции в организации переговоров с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину встретиться в Турции. Такое заявление он сделал в интервью CNN Türk.

Зеленский отметил, что он надеется на содействие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в организации переговоров с Путиным. Он подчеркнул, что только на уровне лидеров государств можно будет обсудить вопросы, которые не удается решить делегациям и техническим группам.

"Именно поэтому я хочу встретиться с ним как с человеком, принимающим решения", - объяснил украинский лидер.

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Возьмет ли Путин трубку, если ему позвонит Зеленский

Ранее помощник главы Кремля Юрий Ушаков ответил, готов ли ответить российский диктатор Владимир Путин на телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского, если он ему позвонит. Он в очередной раз сказал, что для переговоров с Путиным Зеленский может приехать в Москву.

Как утверждал помощник российского диктатора, Путин никогда не избегал разговоров с Зеленским, поэтому на телефонный звонок якобы ответит.

Также напомним, что ранее президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с Путиным. В частности, они инициировали разговор для обсуждения войны России против Украины и дипломатических усилий по прекращению войны и продвижению мира и стабильности в Европе.

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