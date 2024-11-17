Всем, кто думал обновится – сейчас лучшее время.

Apple обновила список своих винтажных и устаревших устройств, добавив в него iPhone XS Max (2018 года), Apple Watch Series 2 (2016) и iPhone 6s Plus (2015), пишет MacRumors.

Устаревшими считаются продукты компании, которые не продаются уже более семь лет. Это означает, что теперь iPhone 6s Plus нигде официально не отремонтировать. Этой моделью уже наверняка почти никто не пользовался, но в свое время это был самый популярный смартфон в мире.

Кроме того, модели Apple Watch Series 2 из алюминия и нержавеющей тоже отныне классифицируются как "устаревшие" во всем мире, при этом высококлассная модель Series 2 с керамическим корпусом еще не добавлена ​​в список.

Видео дня

Винтажные – те, которые вышли из продажи пять лет назад. Компания готова ремонтировать iPhone XS Max, но только при наличии запчастей. К слову, обычный iPhone XS по-прежнему поддерживается производителем.

Недавно в этом году в список устаревших устройств Apple вошли различные модели Mac, вышедшие в 2015-2018 годах, а список винтажных гаджетов пополнился iPhone X, AirPods 1-го поколения и оригинальным HomePod.

Пользователям устаревших iPhone стоит задуматься об апгрейде, поскольку, следующая поломка может стать фатальной. Портал TechRadar назвал iPhone 14 самым удачным iPhone по цене/качеству из тех, что официально продаются Apple.

Также ожидается, что примерно через 4 месяца компания выпустит iPhone SE четвертого поколения, который "всколыхнет" рынок недорогих телефонов.

Вас также могут заинтересовать новости: