Apple добавила 12 компьютеров Mac в списки устаревших и винтажных / фото Apple

Компания Apple в преддверии выпуска новых Mac на M4 обновила список своих винтажных и устаревших гаджетов, добавив в него десяток моделей фирменных ПК. Об этом сообщает издание MacRumors.

Apple считает устройство "винтажным", если с момента прекращения его продажи прошло более пяти лет. Магазины Apple Store и авторизованные поставщики услуг Apple готовы ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей.

Устаревшие – те, с момента прекращения продажи которых прошло более семи лет. Компания не будет ремонтировать такие устройства, но исключение есть – аккумулятор. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение десяти лет с момента последней продажи устройства.

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Новые винтажные Mac:

  • MacBook Air (Retina, 13 дюймов, 2018 год)
  • MacBook Pro (13 дюймов, 2017 год, два порта Thunderbolt 3)
  • MacBook Pro (13 дюймов, 2018 год, четыре порта Thunderbolt 3)

Новые устаревшие Mac:

  • MacBook Air (13 дюймов, начало 2015 года)
  • MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, два порта Thunderbolt 3)
  • MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, четыре порта Thunderbolt 3)
  • MacBook Pro (15 дюймов, 2016 год)
  • MacBook Pro (Retina, 13 дюймов, начало 2015 года)
  • MacBook (Retina, 12 дюймов, начало 2016 года)
  • iMac (21,5 дюйма, конец 2015 года)
  • iMac (Retina 4K, 21,5 дюйма, конец 2015 года)
  • iMac (Retina 5K, 27 дюймов, конец 2015 года)

В целом же, самой новой моделью из списка устаревших устройств стал 13-дюймовый MacBook Pro, оснащенный четырьмя разъемами Thunderbolt 3. Ноутбук вышел в 2018 году.

Также не так давно Apple прекратила поддержку iPhone X. который многие называют лучшим iPhone в истории Apple. Культовость телефона выражалась в дизайне с "челкой", который массово копировали все Android-производители. Аналогичная судьба постигла AirPods 1-го поколения и HomePod.

Напомним, на эту осень, предположительно, начало октября у Apple запланирована еще одна презентация. Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

Пока что единственным девайсом компании на новом ARM-процессоре поколения M4 остается iPad Pro, показанный в мае. В тестах планшет оказался в разы мощнее предшественника M2 и отлично себя показывает против MacBook Pro M3 Pro.

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