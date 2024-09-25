Компания Apple в преддверии выпуска новых Mac на M4 обновила список своих винтажных и устаревших гаджетов, добавив в него десяток моделей фирменных ПК. Об этом сообщает издание MacRumors.
Apple считает устройство "винтажным", если с момента прекращения его продажи прошло более пяти лет. Магазины Apple Store и авторизованные поставщики услуг Apple готовы ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей.
Устаревшие – те, с момента прекращения продажи которых прошло более семи лет. Компания не будет ремонтировать такие устройства, но исключение есть – аккумулятор. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение десяти лет с момента последней продажи устройства.
Новые винтажные Mac:
- MacBook Air (Retina, 13 дюймов, 2018 год)
- MacBook Pro (13 дюймов, 2017 год, два порта Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (13 дюймов, 2018 год, четыре порта Thunderbolt 3)
Новые устаревшие Mac:
- MacBook Air (13 дюймов, начало 2015 года)
- MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, два порта Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, четыре порта Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (15 дюймов, 2016 год)
- MacBook Pro (Retina, 13 дюймов, начало 2015 года)
- MacBook (Retina, 12 дюймов, начало 2016 года)
- iMac (21,5 дюйма, конец 2015 года)
- iMac (Retina 4K, 21,5 дюйма, конец 2015 года)
- iMac (Retina 5K, 27 дюймов, конец 2015 года)
В целом же, самой новой моделью из списка устаревших устройств стал 13-дюймовый MacBook Pro, оснащенный четырьмя разъемами Thunderbolt 3. Ноутбук вышел в 2018 году.
Также не так давно Apple прекратила поддержку iPhone X. который многие называют лучшим iPhone в истории Apple. Культовость телефона выражалась в дизайне с "челкой", который массово копировали все Android-производители. Аналогичная судьба постигла AirPods 1-го поколения и HomePod.
Напомним, на эту осень, предположительно, начало октября у Apple запланирована еще одна презентация. Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.
Пока что единственным девайсом компании на новом ARM-процессоре поколения M4 остается iPad Pro, показанный в мае. В тестах планшет оказался в разы мощнее предшественника M2 и отлично себя показывает против MacBook Pro M3 Pro.