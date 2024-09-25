В него вошли различные модели Mac, вышедшие в 2015-2018 годах.

Компания Apple в преддверии выпуска новых Mac на M4 обновила список своих винтажных и устаревших гаджетов, добавив в него десяток моделей фирменных ПК. Об этом сообщает издание MacRumors.

Apple считает устройство "винтажным", если с момента прекращения его продажи прошло более пяти лет. Магазины Apple Store и авторизованные поставщики услуг Apple готовы ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей.

Устаревшие – те, с момента прекращения продажи которых прошло более семи лет. Компания не будет ремонтировать такие устройства, но исключение есть – аккумулятор. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение десяти лет с момента последней продажи устройства.

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Новые винтажные Mac:

MacBook Air (Retina, 13 дюймов, 2018 год)

MacBook Pro (13 дюймов, 2017 год, два порта Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 дюймов, 2018 год, четыре порта Thunderbolt 3)

Новые устаревшие Mac:

MacBook Air (13 дюймов, начало 2015 года)

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, два порта Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, четыре порта Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 дюймов, 2016 год)

MacBook Pro (Retina, 13 дюймов, начало 2015 года)

MacBook (Retina, 12 дюймов, начало 2016 года)

iMac (21,5 дюйма, конец 2015 года)

iMac (Retina 4K, 21,5 дюйма, конец 2015 года)

iMac (Retina 5K, 27 дюймов, конец 2015 года)

В целом же, самой новой моделью из списка устаревших устройств стал 13-дюймовый MacBook Pro, оснащенный четырьмя разъемами Thunderbolt 3. Ноутбук вышел в 2018 году.

Также не так давно Apple прекратила поддержку iPhone X. который многие называют лучшим iPhone в истории Apple. Культовость телефона выражалась в дизайне с "челкой", который массово копировали все Android-производители. Аналогичная судьба постигла AirPods 1-го поколения и HomePod.

Напомним, на эту осень, предположительно, начало октября у Apple запланирована еще одна презентация. Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

Пока что единственным девайсом компании на новом ARM-процессоре поколения M4 остается iPad Pro, показанный в мае. В тестах планшет оказался в разы мощнее предшественника M2 и отлично себя показывает против MacBook Pro M3 Pro.

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