Повремените с апгрейдом: рассекречена дата выхода нового дешевого iPhone

Примерно через 4 месяца компания выпустит iPhone SE четвертого поколения, который получит дизайн iPhone 14.

В последние месяцы интернет заполонило множество слухов и утечек о новом бюджетном смартфоне от Apple. Теперь инсайдеры начинают рассекречивать дату выхода iPhone SE 4, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

По словам известного инсайдера под ником Jukanlosreve, Apple запланировала вывести на рынок свой новый самый доступный iPhone уже в марте 2025 года. На этот же период намекает южнокорейское издание Aju News.

В последний раз Apple обновляла iPhone SE еще 18 марта 2022 года. Исходя из дат прошлых релизов и вооружившись информацией о том, что LG уже начала производство модуля камеры за три месяца до релиза, источник считает, что презентацию iPhone SE 4 стоит ждать 21 марта 2025 года.

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Согласно предыдущим утечкам, iPhone SE 4 будет обладать по-настоящему современным дизайном, заимствованным у последних поколений iPhone, откажется от рамок, физической кнопки и увеличится в габаритах. Смартфон получит OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма с разрешением 2532 × 1170 пикселей.

Вдобавок, устройство оснастят процессором Apple A18, который установлен в iPhone 16, и 8 ГБайт оперативной памяти. Этот апгрейд позволит недорогому Айфону поддерживать ИИ-функции Apple Intelligence. А вместо 12-Мп камер прошлых лет будет использоваться датчик с разрешением 48 МП. Должно быть что-то вроде этого:

Аналитики уверены, что такой iPhone всколыхнет рынок недорогих телефонов. Тем более, что как минимум одна особенность iPhone 17 Air может разочаровать пользователей. Но лишь при условии, что ценник не сильно вырастет. Напомним, актуальная модель iPhone SE 3, выпущенная весной 2022 года, стоила 429 долларов.

У SE, к слову, очень полярные отзывы среди пользователей. Опрос показал, что iPhone SE 2020 являются самым любимым смартфоном яблочных пользователей в 2024.

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